После этого видео поляки окончательно потеряли надежду победить Россию

09:58 24.11.2021 (обновлено: 11:21 24.11.2021)
Поляки восхитились россиянами из-за видео с якутскими детьми
Читателей Wirtualna Polska восхитили россияне, катающиеся на каруселях в мороз
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи портала Wirtualna Polska пришли в восторг после просмотра видео, на котором якутские школьники катаются на каруселях в 50-градусный мороз.
Комментаторы отметили, что в Польше есть люди, которые не выходят из дома уже при минус пяти.
"У нас при такой температуре даже теплоэлектростанции бы замерзли", — отметил Edo.
"Неплохие смазочные материалы они используют, раз карусель крутится при такой температуре", — обратил внимание Łyko.
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Читатель под ником Krzyszto пояснил, что выдерживать такие морозы позволяет безветренная погода.
"В таких условиях при минус двадцати можно нормально работать, тогда как в Польше можно замерзнуть и при нуле из-за ветра", — рассказал он.
Другие пользователи выразили восхищение и назвали россиян "невероятными".
"У нас дети сидят за компьютерами, все реже гуляют во дворе", — написал unas.
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"США хотят победить их в войне? Может, нашим войскам территориальной обороны там учения устроить?" — задался вопросом Lekarz.
На этой неделе в трех селах Усть-Алданского улуса Якутии зафиксировали мороз до минус 50 градусов. Почти 700 школьников освободили от занятий.