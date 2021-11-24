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После этого видео поляки окончательно потеряли надежду победить Россию
Поляки восхитились россиянами из-за видео с якутскими детьми - РИА Новости, 24.11.2021
После этого видео поляки окончательно потеряли надежду победить Россию
Пользователи портала Wirtualna Polska пришли в восторг после просмотра видео, на котором якутские школьники катаются на каруселях в 50-градусный мороз. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T09:58
2021-11-24T11:21
в мире
польша
республика саха (якутия)
россия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи портала Wirtualna Polska пришли в восторг после просмотра видео, на котором якутские школьники катаются на каруселях в 50-градусный мороз.Комментаторы отметили, что в Польше есть люди, которые не выходят из дома уже при минус пяти."Неплохие смазочные материалы они используют, раз карусель крутится при такой температуре", — обратил внимание Łyko.Читатель под ником Krzyszto пояснил, что выдерживать такие морозы позволяет безветренная погода.Другие пользователи выразили восхищение и назвали россиян "невероятными"."У нас дети сидят за компьютерами, все реже гуляют во дворе", — написал unas."США хотят победить их в войне? Может, нашим войскам территориальной обороны там учения устроить?" — задался вопросом Lekarz.На этой неделе в трех селах Усть-Алданского улуса Якутии зафиксировали мороз до минус 50 градусов. Почти 700 школьников освободили от занятий.
https://ria.ru/20211114/morozy-1758996978.html
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польша
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в мире, польша, республика саха (якутия), россия
09:58 24.11.2021 (обновлено: 11:21 24.11.2021)
 
Поляки восхитились россиянами из-за видео с якутскими детьми

Читателей Wirtualna Polska восхитили россияне, катающиеся на каруселях в мороз

© РИА Новости / Болот Бочкарев / Перейти в фотобанкСильные морозы в Якутске
Сильные морозы в Якутске - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Болот Бочкарев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи портала Wirtualna Polska пришли в восторг после просмотра видео, на котором якутские школьники катаются на каруселях в 50-градусный мороз.
Комментаторы отметили, что в Польше есть люди, которые не выходят из дома уже при минус пяти.
"У нас при такой температуре даже теплоэлектростанции бы замерзли", — отметил Edo.
"Неплохие смазочные материалы они используют, раз карусель крутится при такой температуре", — обратил внимание Łyko.
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Читатель под ником Krzyszto пояснил, что выдерживать такие морозы позволяет безветренная погода.

"В таких условиях при минус двадцати можно нормально работать, тогда как в Польше можно замерзнуть и при нуле из-за ветра", — рассказал он.

Другие пользователи выразили восхищение и назвали россиян "невероятными".
"У нас дети сидят за компьютерами, все реже гуляют во дворе", — написал unas.
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На этой неделе в трех селах Усть-Алданского улуса Якутии зафиксировали мороз до минус 50 градусов. Почти 700 школьников освободили от занятий.
 
В миреПольшаРеспублика Саха (Якутия)Россия
 
 
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