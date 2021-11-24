https://ria.ru/20211124/yakutiya-1760463610.html

После этого видео поляки окончательно потеряли надежду победить Россию

Поляки восхитились россиянами из-за видео с якутскими детьми - РИА Новости, 24.11.2021

После этого видео поляки окончательно потеряли надежду победить Россию

Пользователи портала Wirtualna Polska пришли в восторг после просмотра видео, на котором якутские школьники катаются на каруселях в 50-градусный мороз. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T09:58

2021-11-24T09:58

2021-11-24T11:21

в мире

польша

республика саха (якутия)

россия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи портала Wirtualna Polska пришли в восторг после просмотра видео, на котором якутские школьники катаются на каруселях в 50-градусный мороз.Комментаторы отметили, что в Польше есть люди, которые не выходят из дома уже при минус пяти."Неплохие смазочные материалы они используют, раз карусель крутится при такой температуре", — обратил внимание Łyko.Читатель под ником Krzyszto пояснил, что выдерживать такие морозы позволяет безветренная погода.Другие пользователи выразили восхищение и назвали россиян "невероятными"."У нас дети сидят за компьютерами, все реже гуляют во дворе", — написал unas."США хотят победить их в войне? Может, нашим войскам территориальной обороны там учения устроить?" — задался вопросом Lekarz.На этой неделе в трех селах Усть-Алданского улуса Якутии зафиксировали мороз до минус 50 градусов. Почти 700 школьников освободили от занятий.

https://ria.ru/20211114/morozy-1758996978.html

https://ria.ru/20211007/zima-1753377792.html

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республика саха (якутия)

россия

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в мире, польша, республика саха (якутия), россия