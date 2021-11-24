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Кремль раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Вучича
Кремль раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Вучича - РИА Новости, 24.11.2021
Кремль раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Вучича
Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич в ходе переговоров 25 ноября в Сочи планируют обсудить двусторонние отношения, а также... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:10
2021-11-24T15:10
в мире
косово
сочи
сербия
владимир путин
александр вучич
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич в ходе переговоров 25 ноября в Сочи планируют обсудить двусторонние отношения, а также ситуацию на Балканах, в том числе Косово, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать пятого ноября в Сочи пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем. Планируется обсудить актуальные вопросы российско-сербского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ситуации на Балканах, включая перспективы косовского урегулирования", - говорится в сообщении.
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в мире, косово, сочи, сербия, владимир путин, александр вучич, россия
15:10 24.11.2021
 
Кремль раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Вучича

В Кремле сообщили, что Путин и Вучич обсудят двусторонние отношения и ситуацию на Балканах

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич в ходе переговоров 25 ноября в Сочи планируют обсудить двусторонние отношения, а также ситуацию на Балканах, в том числе Косово, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать пятого ноября в Сочи пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем. Планируется обсудить актуальные вопросы российско-сербского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ситуации на Балканах, включая перспективы косовского урегулирования", - говорится в сообщении.
Президент Сербии Александр Вучич на конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
Вчера, 12:25
Вучич назвал предстоящую встречу с Путиным очень важной для Сербии
 
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