https://ria.ru/20211124/vuchich-1760531749.html

Кремль раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Вучича

Кремль раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Вучича - РИА Новости, 24.11.2021

Кремль раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Вучича

Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич в ходе переговоров 25 ноября в Сочи планируют обсудить двусторонние отношения, а также... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:10

2021-11-24T15:10

2021-11-24T15:10

в мире

косово

сочи

сербия

владимир путин

александр вучич

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич в ходе переговоров 25 ноября в Сочи планируют обсудить двусторонние отношения, а также ситуацию на Балканах, в том числе Косово, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать пятого ноября в Сочи пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем. Планируется обсудить актуальные вопросы российско-сербского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ситуации на Балканах, включая перспективы косовского урегулирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211124/vuchich-1760492555.html

косово

сочи

сербия

россия

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в мире, косово, сочи, сербия, владимир путин, александр вучич, россия