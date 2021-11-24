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Кремль раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Вучича
Кремль раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Вучича - РИА Новости, 24.11.2021
Кремль раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Вучича
Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич в ходе переговоров 25 ноября в Сочи планируют обсудить двусторонние отношения, а также... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:10
2021-11-24T15:10
2021-11-24T15:10
в мире
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сочи
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владимир путин
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россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич в ходе переговоров 25 ноября в Сочи планируют обсудить двусторонние отношения, а также ситуацию на Балканах, в том числе Косово, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать пятого ноября в Сочи пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем. Планируется обсудить актуальные вопросы российско-сербского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ситуации на Балканах, включая перспективы косовского урегулирования", - говорится в сообщении.
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в мире, косово, сочи, сербия, владимир путин, александр вучич, россия
Кремль раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Вучича
В Кремле сообщили, что Путин и Вучич обсудят двусторонние отношения и ситуацию на Балканах