Онлайн-конференция о Всероссийском инженерном конкурсе
30 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Всероссийский инженерный конкурс – взгляд за горизонт 2030".
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Участники:
- заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, председатель оргкомитета конкурса Григорий ГУРОВ;
- и.о. ректора НИЯУ МИФИ Владимир ШЕВЧЕНКО;
- председатель Совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ;
- заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации "Росатом" Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА;
- заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО "РЖД" Александр ЗБАРСКИЙ;
- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей РУДСКОЙ;
- ректор Уральского федерального университета им. 1-го Президента России Б.Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ;
- ректор Российского университета транспорта (МИИТ) Александр КЛИМОВ.
Всероссийский инженерный конкурс занимает важное место в формировании инженерного образования в России.
Каковы итоги заявочной кампании, тенденции развития конкурса, профессиональные траектории участников и победителей?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, председатель оргкомитета конкурса Григорий ГУРОВ;
- и.о. ректора НИЯУ МИФИ Владимир ШЕВЧЕНКО;
- председатель Совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ;
- заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации "Росатом" Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА;
- заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО "РЖД" Александр ЗБАРСКИЙ;
- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей РУДСКОЙ;
- ректор Уральского федерального университета им. 1-го Президента России Б.Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ;
- ректор Российского университета транспорта (МИИТ) Александр КЛИМОВ.
Всероссийский инженерный конкурс занимает важное место в формировании инженерного образования в России.
Каковы итоги заявочной кампании, тенденции развития конкурса, профессиональные траектории участников и победителей?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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