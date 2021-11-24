https://ria.ru/20211124/vserossiyski1-inzhenernyy-konkurs-1760545135.html

Онлайн-конференция о Всероссийском инженерном конкурсе

Онлайн-конференция о Всероссийском инженерном конкурсе - РИА Новости, 24.11.2021

Онлайн-конференция о Всероссийском инженерном конкурсе

30 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Всероссийский инженерный конкурс – взгляд за горизонт 2030".

2021-11-24T15:56

2021-11-24T15:56

2021-11-24T15:56

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, председатель оргкомитета конкурса Григорий ГУРОВ;- и.о. ректора НИЯУ МИФИ Владимир ШЕВЧЕНКО;- председатель Совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ;- заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации "Росатом" Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА;- заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО "РЖД" Александр ЗБАРСКИЙ;- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей РУДСКОЙ;- ректор Уральского федерального университета им. 1-го Президента России Б.Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ;- ректор Российского университета транспорта (МИИТ) Александр КЛИМОВ.Всероссийский инженерный конкурс занимает важное место в формировании инженерного образования в России.Каковы итоги заявочной кампании, тенденции развития конкурса, профессиональные траектории участников и победителей?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы