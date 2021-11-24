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Вице-спикер Госдумы поддержал письмо врачей к антиваксерам

Вице-спикер Госдумы поддержал письмо врачей к антиваксерам - РИА Новости, 24.11.2021

Вице-спикер Госдумы поддержал письмо врачей к антиваксерам

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) поддержал письмо врачей к антиваксерам, где тем предложили пройти по красным зонам больниц, он отметил, что если речь... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T10:25

2021-11-24T10:25

2021-11-24T10:35

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) поддержал письмо врачей к антиваксерам, где тем предложили пройти по красным зонам больниц, он отметил, что если речь идет о депутатах, то они должны знать, как болеют обычные избиратели."Правильно поступают (написавшие письмо). У нас на ТВ засилье фриковатых товарищей, которые рассуждают о вакцине, коронавирусе… Те, кто призывает отказываться от вакцинации, подвергают опасности людей. Я сам переболел коронавирусом и помню, когда рядом со мной лежали люди, им было очень тяжело. Покажите им (антиваксерам), как все выглядит. Если говорим о парламентариях, покажите им, как их избиратели (болеют)", - сообщил Чернышов РИА Новости.Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране - чуть выше 50%, и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.

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"Это недопустимое явление" – врачи о позиции противников вакцинации от COVID-19 Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе. 2021-11-24T10:25 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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