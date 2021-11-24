https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760582668.html

Мировой опыт вакцинации детей от COVID-19

Мировой опыт вакцинации детей от COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021

Мировой опыт вакцинации детей от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения в конце июня 2021 года впервые признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса. Согласно рекомендациям ВОЗ,... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T18:17

2021-11-24T18:17

2021-11-24T18:17

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Всемирная организация здравоохранения в конце июня 2021 года впервые признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса. Согласно рекомендациям ВОЗ, прививочная кампания должна проходить в менее срочном порядке, если дети не входят в группу риска. Это связано с тем, что они, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые. Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech подходит для детей от 12 лет и старше. Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech 31 марта опубликовали результаты клинического испытания их вакцины от COVID-19 на подростках 12-15 лет. По их данным, эффективность вакцины для этой группы составляет 100%, кроме того, компании пришли к выводу о безопасности вакцины для подростков.В конце сентября Pfizer и BioNTech объявили о положительных результатах испытаний вакцины среди детей 5-11 лет. В мае Минздрав Канады и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрили применение вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech для подростков 12-15 лет.В конце августа власти Канады одобрили вакцину Moderna для подростков 12-17 лет.По оценкам Министерства здравоохранения Канады, по состоянию на 13 ноября почти 87,27% канадцев в возрасте от 12 до 17 лет получили хотя бы одну дозу этой вакцины, а 82,04% были полностью вакцинированы.В США темпы вакцинации подростков ускорились после резкого роста заболеваемости, вызванного штаммом "дельта". В настоящее время в США полностью вакцинированы менее половины подростков в возрасте 12-17 лет. При этом показатели вакцинации подростков сильно различаются в зависимости от штата. Если в Калифорнии уровень вакцинации детей от 12 до 17 лет превышает 70%, то во многих северных штатах вакцинированы менее четверти этой возрастной группы. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в мае одобрило вакцину Pfizer для детей от 12 до 15 лет, в июле для вакцинации подростков в возрасте 12-17 лет была одобрена вакцина от компании Moderna. Прививочная компания в странах Евросоюза идет с разной скоростью.Франция была одной из первых стран, которая начала вакцинацию подростков 12-17 лет.По данным Национального агентства общественного здравоохранения Франции, 78,2% детей в возрасте от 12 до 17 лет получили хотя бы одну дозу вакцины, а 75% вакцинированы полностью (данные на 23 ноября 2021 года). Согласно данным правительства Италии, 69,28% подростков (12-19 лет) – полностью вакцинированы. Власти Германии первоначально рекомендовали вакцинацию для подростков с сопутствующими заболеваниями, но после распространения штамма "дельта" было решено вакцинировать всех подростков старше 12 лет. Согласно правительственным данным, полностью вакцинированы 45,2% подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В Ирландии наблюдается чрезвычайно высокий уровень вакцинации взрослого населения.В возрастной группе старше 60 лет хотя бы одну дозу вакцины получили все граждане страны, при это полностью вакцинированы все граждане старше 70 лет. Однако в возрастной группе младше 18 лет хотя бы одну дозу получили 23,5% подростков, полностью вакцинированы – 21,7%.Согласно отчету Министерства здравоохранения Испании о состоянии здоровья, 86,9% подростков в возрасте от 12 до 19 лет в Испании уже получили свою первую дозу вакцины от COVID-19, а 84% полностью вакцинированы.В Австрии 36,35% подростков в возрасте 12-14 лет прошли вакцинацию.Власти Словакии в начале сентября объявили о начале вакцинации школьников от пяти до 11 лет из группы риска. Дети получат одну треть обычной дозы вакцины Pfizer-BioNTech. В сентябре 2021 года Хорватский институт общественного здравоохранения одобрил вакцины Pfizer и Moderna для вакцинации детей в возрасте от 12 лет и старше. Вакцинация рекомендована подросткам, имеющим хронические заболевания, а также тем, кто живет вместе с людьми, принадлежащими к группам риска. Кроме того, вакцинация рекомендуется старшеклассникам и студентам, проживающим в общежитиях.По данным на конец октября, хотя бы одну дозу вакцины получили 2,7% подростков в возрасте от 12 до 14 лет и 18% – в возрасте от 15 до 19 лет. Только 15,23% молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет прошли полную вакцинацию.В Норвегии подростков в возрасте 12-15 лет рекомендовано прививать первой дозой вакцины, в возрасте 16-17 лет – двумя дозами вакцины.В настоящее время вакцинация подростков старше ведется во всех странах Евросоюза, при этом власти Чехии, Литвы и Венгрии намерены распространить вакцинацию на детей младше 12 лет в случае одобрения EMAвакцины для этой возрастной категории.Власти Швейцарии в начале июня одобрила вакцину Pfizer для детей старше 12 лет. Согласно последним данным о состоянии здоровья в Швейцарии, 40,13% подростков младше 19 лет полностью вакцинированы.В июне Китай разрешил вакцинацию препаратами Sinovac и Sinopharm детей в возрасте от трех до 17 лет. Китай стал первой страной, одобрившей прививки для младшей возрастной группы. В середине сентября государственное телевидение Китая сообщило, что 91% учащихся в возрасте от 12 до 17 лет полностью вакцинированы. По официальным данным на 15 ноября 2021 года, почти 84,4 миллиона детей в возрасте от 3 до 11 лет прошли вакцинацию против COVID-19 по всему Китаю, из них более 49,4 миллиона получили бустерные (третьи) дозы.Куба стала первой страной в мире, начавшей вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от двух до 11 лет. Для вакцинации на Кубе используются местные препараты Abdala и Soberana. В августе власти Индии разрешили экстренное использование вакцины, разработанной местной фармацевтической фирмой Zydus Cadila, для всех лиц в возрасте от 12 лет.Подростков будут прививать тремя дозами вакцины, используя для этого аппликатор без иглы вместо традиционного шприца. На первом этапе планируется вакцинировать детей в возрасте от 12 до 17 лет, имеющих серьезные заболевания, массовая вакцинация подростков начнется после завершения вакцинации взрослых.Компания заявила, что в ближайшее время надеется начать испытания вакцины на детях младшего возраста в возрасте от двух лет. Израиль 14 ноября 2021 года одобрил вакцинацию от коронавируса для детей в возрасте 5-11 лет. 22 ноября 2021 года вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет вакциной Pfizer / BioNtech началась в Тель-Авиве. 23 ноября 2021 года вакцинация детей началась по всей стране. В большинстве стран Латинской Америки проводится вакцинация детей от коронавируса. В начале ноября Панамериканская организация здравоохранения заявила, что страны Латинской Америки начали вакцинацию детей, не добившись ранее высокого уровня иммунизации взрослых и наиболее уязвимых слоев населения,В Гватемале, где, по данным ПАОЗ, вакцинировано менее 20% населения, иммунизируются дети и подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Среди других стран, которые начали вакцинацию детей, – Аргентина и Колумбия – дети старше трех лет; Перу – с 15 лет; Сальвадор – с шести лет и Венесуэла с 12 лет.В Мексике, где не менее 83% взрослых получили дозу, Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков разрешила использование вакцины Pfizer для детей старше 12 лет.В Бразилии Национальное агентство по надзору за здоровьем (Anvisa) в июне одобрило использование вакцины Pfizer среди несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, но 16 сентября министерство здравоохранения Бразилии приняло решение о прекращении вакцинации подростков. Однако через неделю было объявлено о возобновлении вакцинации.Власти Эквадора в середине сентября начали вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Они получат только первую дозу вакцины Pfizer. Несовершеннолетним, имеющим обостряющиеся заболевания или иммунодефицит, рекомендуется сделать вторую прививку через 21 день. В середине октября Эквадор начал вакцинацию против COVID-19 детей в возрасте от пяти лет.В июле 2021 года в Москве стартовало клиническое исследование "Спутника V" для подростков 12-17 лет. По словам главного внештатного специалиста по детской гематологии Минздрава, директора центра имени Рогачева Александра Румянцева, испытания проводят в двух больницах "в очень жестко регламентированном варианте". По словам Румянцева, 25 человек в Морозовской больнице, 25 человек в больнице имени Башляевой отобрали через специальную структуру. У детей нет каких-либо противопоказаний и осложнений, они абсолютно здоровы. Родители и подростки, как уточнил медик, дали согласие. В середине ноября в Москве стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков, в которой примут участие три тысячи человек в возрасте 12-17 лет. Из трех тысяч участников 2400 подростков получат вакцину, а 600 человек – плацебо. На протяжении всего исследования подростков пригласят в исследовательский центр семь раз: для скрининга, вакцинации первым и вторым компонентом, а также на 28, 42, 90, 180-й дни – для медицинского обследования. По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, препарат для подростков представляет собой вакцину "Спутник V", разведенную в пять раз. В результате клинических исследований было показано, что подростки в возрасте 12-17 лет очень хорошо реагируют в плане появления защитных антител в результате введения препарата, гораздо лучше, чем взрослое население реагирует на "Спутник V".Ученый также рассказал, что побочные эффекты у несовершеннолетних были "незначительными": они связаны с небольшим повышением температуры на следующий день после процедуры.В сентябре центр имени Гамалеи подал в Минздрав пакет документов на регистрацию этого варианта вакцины.24 ноября 2021 года стало известно, что в России разрешили применение вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, прививку подросткам будут делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, справки, воз, александр гинцбург, коронавирус covid-19