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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760489940.html
В Карелии ответили на сообщения об антипрививочниках в республике
В Карелии ответили на сообщения об антипрививочниках в республике - РИА Новости, 24.11.2021
В Карелии ответили на сообщения об антипрививочниках в республике
Среди противников вакцинации, выявленных территориальным органом Росздравнадзора по Карелии, медицинские работники составляют "каплю в море", сообщила РИА... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:13
2021-11-24T12:13
распространение коронавируса
республика карелия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Среди противников вакцинации, выявленных территориальным органом Росздравнадзора по Карелии, медицинские работники составляют "каплю в море", сообщила РИА Новости в среду врио руководителя ведомства Наталья Юрчак.Как сообщила газета "Известия", территориальные органы Росздравнадзора за три недели собрали материалы почти на 40 противников вакцинации в российских регионах, эти материалы переданы в прокуратуру и Следственный комитет. По данным издания, наибольшее число материалов найдено при мониторинге в Карелии, Ростовской и Волгоградской областях."Со 2 ноября… на основании соответствующего поручения руководителя Росздравнадзора… у нас направлено 18 информационных писем. Мы мониторим СМИ, мессенджеры, социальные сети, и информацию (о позиции противников вакцинации – ред.) подаем в МВД, прокуратуру и Следственный комитет", - рассказала Юрчак.По ее словам, количество направленных информационных писем не тождественно количеству выявленных противников вакцинации."(В информационных письмах содержатся данные) о физических лицах, о флэшмобах и непосредственно о медицинских работниках. Но медицинских работников очень мало, по 18-ти письмам это "капля в море", - отметила врио руководителя территориального органа Росздравнадзора по Карелии.Юрчак добавила, что на основании информационных писем надзорные ведомства, следственные и правоохранительные органы должны проанализировать данные об антипрививочниках.Комментарием этих структур РИА Новости пока не располагает.
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"Это недопустимое явление" – врачи о позиции противников вакцинации от COVID-19
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
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республика карелия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:13 24.11.2021
 
В Карелии ответили на сообщения об антипрививочниках в республике

Росздравнадзор назвал число врачей среди антипрививочников в Карелии "каплей в море"

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Среди противников вакцинации, выявленных территориальным органом Росздравнадзора по Карелии, медицинские работники составляют "каплю в море", сообщила РИА Новости в среду врио руководителя ведомства Наталья Юрчак.
Как сообщила газета "Известия", территориальные органы Росздравнадзора за три недели собрали материалы почти на 40 противников вакцинации в российских регионах, эти материалы переданы в прокуратуру и Следственный комитет. По данным издания, наибольшее число материалов найдено при мониторинге в Карелии, Ростовской и Волгоградской областях.
"Со 2 ноября… на основании соответствующего поручения руководителя Росздравнадзора… у нас направлено 18 информационных писем. Мы мониторим СМИ, мессенджеры, социальные сети, и информацию (о позиции противников вакцинации – ред.) подаем в МВД, прокуратуру и Следственный комитет", - рассказала Юрчак.
По ее словам, количество направленных информационных писем не тождественно количеству выявленных противников вакцинации.
"(В информационных письмах содержатся данные) о физических лицах, о флэшмобах и непосредственно о медицинских работниках. Но медицинских работников очень мало, по 18-ти письмам это "капля в море", - отметила врио руководителя территориального органа Росздравнадзора по Карелии.
Юрчак добавила, что на основании информационных писем надзорные ведомства, следственные и правоохранительные органы должны проанализировать данные об антипрививочниках.
Комментарием этих структур РИА Новости пока не располагает.
 
Распространение коронавирусаРеспублика КарелияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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