https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760489940.html

В Карелии ответили на сообщения об антипрививочниках в республике

В Карелии ответили на сообщения об антипрививочниках в республике - РИА Новости, 24.11.2021

В Карелии ответили на сообщения об антипрививочниках в республике

Среди противников вакцинации, выявленных территориальным органом Росздравнадзора по Карелии, медицинские работники составляют "каплю в море", сообщила РИА... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:13

2021-11-24T12:13

2021-11-24T12:13

распространение коронавируса

республика карелия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Среди противников вакцинации, выявленных территориальным органом Росздравнадзора по Карелии, медицинские работники составляют "каплю в море", сообщила РИА Новости в среду врио руководителя ведомства Наталья Юрчак.Как сообщила газета "Известия", территориальные органы Росздравнадзора за три недели собрали материалы почти на 40 противников вакцинации в российских регионах, эти материалы переданы в прокуратуру и Следственный комитет. По данным издания, наибольшее число материалов найдено при мониторинге в Карелии, Ростовской и Волгоградской областях."Со 2 ноября… на основании соответствующего поручения руководителя Росздравнадзора… у нас направлено 18 информационных писем. Мы мониторим СМИ, мессенджеры, социальные сети, и информацию (о позиции противников вакцинации – ред.) подаем в МВД, прокуратуру и Следственный комитет", - рассказала Юрчак.По ее словам, количество направленных информационных писем не тождественно количеству выявленных противников вакцинации."(В информационных письмах содержатся данные) о физических лицах, о флэшмобах и непосредственно о медицинских работниках. Но медицинских работников очень мало, по 18-ти письмам это "капля в море", - отметила врио руководителя территориального органа Росздравнадзора по Карелии.Юрчак добавила, что на основании информационных писем надзорные ведомства, следственные и правоохранительные органы должны проанализировать данные об антипрививочниках.Комментарием этих структур РИА Новости пока не располагает.

республика карелия

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"Это недопустимое явление" – врачи о позиции противников вакцинации от COVID-19 Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе. 2021-11-24T12:13 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика карелия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19