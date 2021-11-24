https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760483012.html

Пожилых нижегородцев не будут наказывать за отказ от вакцинации

Пожилых нижегородцев не будут наказывать за отказ от вакцинации - РИА Новости, 24.11.2021

Пожилых нижегородцев не будут наказывать за отказ от вакцинации

Жителей Нижегородской области старше 60 лет, не желающих вакцинироваться от коронавируса, наказывать не будут, заявила журналистам заместитель руководителя... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:44

2021-11-24T11:44

2021-11-24T15:58

распространение коронавируса

общество

нижегородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя – РИА Новости. Жителей Нижегородской области старше 60 лет, не желающих вакцинироваться от коронавируса, наказывать не будут, заявила журналистам заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.Ранее сообщалось, что 23 ноября главный санитарный врач Нижегородской области подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для людей старше 60 лет. Согласно документу, первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной (для ревакцинации) пожилых людей необходимо привить до 17 декабря, вторым компонентом - до 7 января."Непосредственно к лицам старше 60 лет административные меры применяться не будут", - сказала Садыкова, отвечая на вопрос, каковы последствия для пенсионеров за отказ от прививки.По ее словам, решение о введении обязательной вакцинации для людей старше 60 лет было принято в связи с тем, что они составляют 25% от числа заболевших коронавирусом, а "болеют они дольше и тяжелее, чем остальные категории"."Это мера, прежде всего, организационная. Таким образом Роспотребнадзор хочет донести до них необходимость вакцинации… Поскольку это организационный вопрос, то сроки, которые указаны в постановлении, касаются медицинских организаций – для того, чтобы до 17 декабря первый компонент, до 7 января – второй компонент были сделаны лицам старше 60 лет на всех терапевтических участках. Чтобы терапевты могли в эти сроки более прицельно посмотреть все свое приписное население – кто привит, кто не привит, кто болел – и при необходимости либо организовать вакцинацию с выездом на дом, либо с помощью социальных работников организовать доставку к пунктам вакцинации", - рассказала Садыкова.Он добавила, что население старше 60 лет ведет активную жизнь, посещает общественные мероприятия, ходит в фитнес-центры. "Введение обязательной вакцинации для них – это сигнал к тому, что им надо привиться и сохранить свою жизнь. Кроме того, это дает им возможность привиться в поликлинике как особой категории, либо вызвать врача и привиться на дому", - добавила замруководителя Роспотребнадзора региона.

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии