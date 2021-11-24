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Гинцбург рассказал о вариантах исследований назальной вакцины
Гинцбург рассказал о вариантах исследований назальной вакцины - РИА Новости, 24.11.2021
Гинцбург рассказал о вариантах исследований назальной вакцины
Варианты исследования назальной вакцины против коронавирусной инфекции есть разные - планируется привить тех, кто уже ранее был вакцинирован "Спутником V", и... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:39
2021-11-24T16:39
2021-11-24T16:39
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Варианты исследования назальной вакцины против коронавирусной инфекции есть разные - планируется привить тех, кто уже ранее был вакцинирован "Спутником V", и тех, кто не имеет антител, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Есть разные варианты дизайна исследования. В рамках исследования планируется привить назальной вакциной и тех, кто уже ранее был вакцинирован "Спутником V", и тех, кто не имеет антител", - сказал Гинцбург.В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что он сделал прививку назальной вакциной от коронавируса, никаких ощущений после процедуры у него не было.
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общество, здоровье - общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
Гинцбург рассказал о вариантах исследований назальной вакцины
Гинцбург: назальную вакцину испытают на привитых "Спутником V" и тех, у кого нет антител