https://ria.ru/20211124/vaktsina-1760558288.html

Гинцбург рассказал о вариантах исследований назальной вакцины

Гинцбург рассказал о вариантах исследований назальной вакцины - РИА Новости, 24.11.2021

Гинцбург рассказал о вариантах исследований назальной вакцины

Варианты исследования назальной вакцины против коронавирусной инфекции есть разные - планируется привить тех, кто уже ранее был вакцинирован "Спутником V", и... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:39

2021-11-24T16:39

2021-11-24T16:39

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

александр гинцбург

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571875506_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5adafb37e8b1044de2e79f012ab1ed65.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Варианты исследования назальной вакцины против коронавирусной инфекции есть разные - планируется привить тех, кто уже ранее был вакцинирован "Спутником V", и тех, кто не имеет антител, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Есть разные варианты дизайна исследования. В рамках исследования планируется привить назальной вакциной и тех, кто уже ранее был вакцинирован "Спутником V", и тех, кто не имеет антител", - сказал Гинцбург.В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что он сделал прививку назальной вакциной от коронавируса, никаких ощущений после процедуры у него не было.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19