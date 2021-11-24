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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211124/vaktsina-1760555502.html
В России разрешили клинические испытания назальной формы "Спутника V"
В России разрешили клинические испытания назальной формы "Спутника V" - РИА Новости, 24.11.2021
В России разрешили клинические испытания назальной формы "Спутника V"
Назальная вакцина "Гам-КОВИД-Вак" доказала безопасность и эффективность в доклинических испытаниях , выдано разрешение на проведение клинических исследований... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:30
2021-11-24T16:30
распространение коронавируса
общество
владимир путин
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
вакцина "спутник v"
вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Назальная вакцина "Гам-КОВИД-Вак" доказала безопасность и эффективность в доклинических испытаниях , выдано разрешение на проведение клинических исследований при участии взрослых добровольцев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он пояснил, что клинические испытания нужны, чтобы еще раз оценить безопасность и эффективность вакцины, подобрать правильную дозировку."По результатам через 42 дня после начала будет подготовлен промежуточный отчет для регистрации препарата и параллельно начнется третья фаза испытаний. Все необходимые средства для этого зарезервированы", - добавил глава кабмина.Он также поинтересовался у президента, действительно ли он захотел стать добровольцем в испытаниях назальной формы вакцины и напомнил, что "специальное разрешение на такие вещи надо заполнить".Накануне в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса.
https://ria.ru/20211029/vaktsina-1756785941.html
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общество, владимир путин, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
16:30 24.11.2021
 
В России разрешили клинические испытания назальной формы "Спутника V"

Мишустин: выдано разрешение на клинические испытания назальной формы "Спутника V"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Назальная вакцина "Гам-КОВИД-Вак" доказала безопасность и эффективность в доклинических испытаниях , выдано разрешение на проведение клинических исследований при участии взрослых добровольцев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Доклинические испытания препарата уже проведены, они показали, что вакцина безопасна, работает. Программа клинических исследований тоже подготовлена, выдано разрешение на проведение первой фазы при участии взрослых добровольцев", - сказал Мишустин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он пояснил, что клинические испытания нужны, чтобы еще раз оценить безопасность и эффективность вакцины, подобрать правильную дозировку.
"По результатам через 42 дня после начала будет подготовлен промежуточный отчет для регистрации препарата и параллельно начнется третья фаза испытаний. Все необходимые средства для этого зарезервированы", - добавил глава кабмина.
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Он также поинтересовался у президента, действительно ли он захотел стать добровольцем в испытаниях назальной формы вакцины и напомнил, что "специальное разрешение на такие вещи надо заполнить".
Накануне в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса.
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Распространение коронавирусаОбществоВладимир ПутинМихаил МишустинЗдоровье - ОбществоРоссияВакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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