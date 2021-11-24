https://ria.ru/20211124/vaktsina-1760555502.html

В России разрешили клинические испытания назальной формы "Спутника V"

В России разрешили клинические испытания назальной формы "Спутника V" - РИА Новости, 24.11.2021

В России разрешили клинические испытания назальной формы "Спутника V"

Назальная вакцина "Гам-КОВИД-Вак" доказала безопасность и эффективность в доклинических испытаниях , выдано разрешение на проведение клинических исследований... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:30

2021-11-24T16:30

2021-11-24T16:30

распространение коронавируса

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михаил мишустин

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Назальная вакцина "Гам-КОВИД-Вак" доказала безопасность и эффективность в доклинических испытаниях , выдано разрешение на проведение клинических исследований при участии взрослых добровольцев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он пояснил, что клинические испытания нужны, чтобы еще раз оценить безопасность и эффективность вакцины, подобрать правильную дозировку."По результатам через 42 дня после начала будет подготовлен промежуточный отчет для регистрации препарата и параллельно начнется третья фаза испытаний. Все необходимые средства для этого зарезервированы", - добавил глава кабмина.Он также поинтересовался у президента, действительно ли он захотел стать добровольцем в испытаниях назальной формы вакцины и напомнил, что "специальное разрешение на такие вещи надо заполнить".Накануне в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса.

https://ria.ru/20211029/vaktsina-1756785941.html

https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760073658.html

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2021

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общество, владимир путин, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"