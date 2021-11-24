В России разрешили клинические испытания назальной формы "Спутника V"
Мишустин: выдано разрешение на клинические испытания назальной формы "Спутника V"
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Назальная вакцина "Гам-КОВИД-Вак" доказала безопасность и эффективность в доклинических испытаниях , выдано разрешение на проведение клинических исследований при участии взрослых добровольцев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Доклинические испытания препарата уже проведены, они показали, что вакцина безопасна, работает. Программа клинических исследований тоже подготовлена, выдано разрешение на проведение первой фазы при участии взрослых добровольцев", - сказал Мишустин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Он пояснил, что клинические испытания нужны, чтобы еще раз оценить безопасность и эффективность вакцины, подобрать правильную дозировку.
"По результатам через 42 дня после начала будет подготовлен промежуточный отчет для регистрации препарата и параллельно начнется третья фаза испытаний. Все необходимые средства для этого зарезервированы", - добавил глава кабмина.
Он также поинтересовался у президента, действительно ли он захотел стать добровольцем в испытаниях назальной формы вакцины и напомнил, что "специальное разрешение на такие вещи надо заполнить".
Накануне в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса.