https://ria.ru/20211124/vaktsina-1760535119.html

Путин призвал подумать над вакциной от COVID-19 для детей от двух лет

Путин призвал подумать над вакциной от COVID-19 для детей от двух лет - РИА Новости, 24.11.2021

Путин призвал подумать над вакциной от COVID-19 для детей от двух лет

Президент России Владимир Путин предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:20

2021-11-24T15:20

2021-11-24T15:29

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вакцинация россиян от covid-19

татьяна голикова

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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет."Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности, в Китайской Народной Республике начали уже работать над вакциной для детей с двух лет. Так?" - сказал он на совещании с членами правительства."Так, Владимир Владимирович", - ответила вице-премьер Татьяна Голикова."Нам тоже нужно над этим подумать", - сказал Путин.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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