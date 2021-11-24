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Путин призвал подумать над вакциной от COVID-19 для детей от двух лет
Путин призвал подумать над вакциной от COVID-19 для детей от двух лет - РИА Новости, 24.11.2021
Путин призвал подумать над вакциной от COVID-19 для детей от двух лет
Президент России Владимир Путин предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:20
2021-11-24T15:20
2021-11-24T15:29
распространение коронавируса
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вакцинация россиян от covid-19
татьяна голикова
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет."Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности, в Китайской Народной Республике начали уже работать над вакциной для детей с двух лет. Так?" - сказал он на совещании с членами правительства."Так, Владимир Владимирович", - ответила вице-премьер Татьяна Голикова."Нам тоже нужно над этим подумать", - сказал Путин.
РИА Новости
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общество, владимир путин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, татьяна голикова
15:20 24.11.2021 (обновлено: 15:29 24.11.2021)
Путин призвал подумать над вакциной от COVID-19 для детей от двух лет
Путин призвал подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет