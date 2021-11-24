https://ria.ru/20211124/turtsiya-1760598726.html
ОАЭ выделили десять миллиардов долларов Турции
ОАЭ выделили десять миллиардов долларов Турции - РИА Новости, 24.11.2021
ОАЭ выделили десять миллиардов долларов Турции
Глава правления Государственного инвестиционного фонда ОАЭ Мохаммед Хасан Аль Сувайди сообщил о выделении 10 миллиардов долларов для инвестиций в Турцию. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:12
2021-11-24T19:12
2021-11-24T19:18
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АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Глава правления Государственного инвестиционного фонда ОАЭ Мохаммед Хасан Аль Сувайди сообщил о выделении 10 миллиардов долларов для инвестиций в Турцию."Мы выделили фонд в размере 10 миллиардов долларов для инвестиций в Турцию", - цитирует Аль Сувайди агентство Anadolu.Ранее в среду стало известно о подписании документов об инвестиционном сотрудничестве между Государственным инвестиционным фондом ОАЭ - Abu Dhabi Developmental Holding (ADQ), Фондом благосостояния Турции и Инвестиционным офисом при администрации президента Турции. Документы были подписаны в ходе е визита в Анкару наследного принца столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби и фактического лидера страны Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, который провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
https://ria.ru/20211124/turtsiya-1760581262.html
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в мире, оаэ, турция, анкара
19:12 24.11.2021 (обновлено: 19:18 24.11.2021)
ОАЭ выделили десять миллиардов долларов Турции
ОАЭ выделили десять миллиардов долларов Турции на фоне обвала лиры