Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211124/turtsiya-1760598726.html
ОАЭ выделили десять миллиардов долларов Турции
ОАЭ выделили десять миллиардов долларов Турции - РИА Новости, 24.11.2021
ОАЭ выделили десять миллиардов долларов Турции
Глава правления Государственного инвестиционного фонда ОАЭ Мохаммед Хасан Аль Сувайди сообщил о выделении 10 миллиардов долларов для инвестиций в Турцию. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:12
2021-11-24T19:18
в мире
оаэ
турция
анкара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564924280_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8eaddae4463c6004f0778babe6de5ebc.jpg
АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Глава правления Государственного инвестиционного фонда ОАЭ Мохаммед Хасан Аль Сувайди сообщил о выделении 10 миллиардов долларов для инвестиций в Турцию."Мы выделили фонд в размере 10 миллиардов долларов для инвестиций в Турцию", - цитирует Аль Сувайди агентство Anadolu.Ранее в среду стало известно о подписании документов об инвестиционном сотрудничестве между Государственным инвестиционным фондом ОАЭ - Abu Dhabi Developmental Holding (ADQ), Фондом благосостояния Турции и Инвестиционным офисом при администрации президента Турции. Документы были подписаны в ходе е визита в Анкару наследного принца столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби и фактического лидера страны Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, который провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
https://ria.ru/20211124/turtsiya-1760581262.html
оаэ
турция
анкара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564924280_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f1c172f0004b2d4938b5a4c6b09c16f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оаэ, турция, анкара
19:12 24.11.2021 (обновлено: 19:18 24.11.2021)
 
ОАЭ выделили десять миллиардов долларов Турции

ОАЭ выделили десять миллиардов долларов Турции на фоне обвала лиры

© Pixabay / Pixabay / Şinasi MüldürРайон Эминёню в Стамбуле
Район Эминёню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Pixabay / Pixabay / Şinasi Müldür
Читать ria.ru в
АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Глава правления Государственного инвестиционного фонда ОАЭ Мохаммед Хасан Аль Сувайди сообщил о выделении 10 миллиардов долларов для инвестиций в Турцию.
"Мы выделили фонд в размере 10 миллиардов долларов для инвестиций в Турцию", - цитирует Аль Сувайди агентство Anadolu.
Ранее в среду стало известно о подписании документов об инвестиционном сотрудничестве между Государственным инвестиционным фондом ОАЭ - Abu Dhabi Developmental Holding (ADQ), Фондом благосостояния Турции и Инвестиционным офисом при администрации президента Турции. Документы были подписаны в ходе е визита в Анкару наследного принца столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби и фактического лидера страны Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, который провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
17:47
В Турции завели уголовные дела из-за призывов к протестам в соцсетях
 
В миреОАЭТурцияАнкара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В России спроектировали стратолет для путешествий между континентами
03:23Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в европейской части России
03:23Россиянам посоветовали идеальное лакомство для похудения
03:15Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19
03:15Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нее
03:12Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"
03:08В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"
03:00Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом
02:43"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер Польши
02:35Диетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимона
02:30Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации
02:15Финансист объяснил, как выгодно купить валюту
02:15Иммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых
02:06В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
01:43Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров
01:32На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
01:15Аналитик рассказала, где хранится золотой запас США
00:27СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"
00:16Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест
00:08В России началась "Черная пятница"
Лента новостейМолния
В России спроектировали стратолет для путешествий между континентамиВильфанд рассказал о погодных аномалиях в европейской части РоссииРоссиянам посоветовали идеальное лакомство для похуденияВрач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нееЭксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер ПольшиДиетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимонаУченые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинацииФинансист объяснил, как выгодно купить валютуИммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодыхВ России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовкуЗахарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеровНа Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газаАналитик рассказала, где хранится золотой запас СШАСМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арестВ России началась "Черная пятница"