https://ria.ru/20211124/turizm-1760573790.html

Презентация проекта в поддержку развития сельского и экотуризма

Презентация проекта в поддержку развития сельского и экотуризма - РИА Новости, 24.11.2021

Презентация проекта в поддержку развития сельского и экотуризма

1 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация проекта "Акселератор инициатив сельского и экотуризма в постковидной реальности".

2021-11-24T17:19

2021-11-24T17:19

2021-11-24T17:19

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Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена ЛЫСЕНКОВА;- директор АНО "Агентство развития сельских инициатив" Светлана КОПЫЛОВА;- президент Национальной ассоциации сельского и экотуризма Ива ЛЕБЕДЕВА;- президент Европейской ассоциации сельского и экотуризма RuralTour Клаус ЭРЛИХ;- руководитель экоцентра "Заповедники" Наталья ДАНИЛИНА.В последние годы россияне все больше открывают для себя возможности отдыха в собственной стране, причем не только в больших городах и на популярных курортах, но и на менее известных, но не менее привлекательных природных и сельских территориях. Горожанам интересно переночевать в юрте, отведать национальную кухню или собственноручно собрать виноград на частной винодельне.В России действует не менее 30 тысяч объектов сельского туризма разного масштаба. АНО АРСИ совместно с партнерами запускают Всероссийскую акселерационную программу поддержки инициатив по вовлечению сельских жителей в развитие туризма. Участие в программе абсолютно бесплатно для более 100 команд из регионов России. Какие возможности открывает новый проект?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы