Презентация проекта в поддержку развития сельского и экотуризма
1 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация проекта "Акселератор инициатив сельского и экотуризма в постковидной реальности".
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Участники:
- заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена ЛЫСЕНКОВА;
- директор АНО "Агентство развития сельских инициатив" Светлана КОПЫЛОВА;
- президент Национальной ассоциации сельского и экотуризма Ива ЛЕБЕДЕВА;
- президент Европейской ассоциации сельского и экотуризма RuralTour Клаус ЭРЛИХ;
- руководитель экоцентра "Заповедники" Наталья ДАНИЛИНА.
В последние годы россияне все больше открывают для себя возможности отдыха в собственной стране, причем не только в больших городах и на популярных курортах, но и на менее известных, но не менее привлекательных природных и сельских территориях. Горожанам интересно переночевать в юрте, отведать национальную кухню или собственноручно собрать виноград на частной винодельне.
В России действует не менее 30 тысяч объектов сельского туризма разного масштаба. АНО АРСИ совместно с партнерами запускают Всероссийскую акселерационную программу поддержки инициатив по вовлечению сельских жителей в развитие туризма. Участие в программе абсолютно бесплатно для более 100 команд из регионов России. Какие возможности открывает новый проект?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена ЛЫСЕНКОВА;
- директор АНО "Агентство развития сельских инициатив" Светлана КОПЫЛОВА;
- президент Национальной ассоциации сельского и экотуризма Ива ЛЕБЕДЕВА;
- президент Европейской ассоциации сельского и экотуризма RuralTour Клаус ЭРЛИХ;
- руководитель экоцентра "Заповедники" Наталья ДАНИЛИНА.
В последние годы россияне все больше открывают для себя возможности отдыха в собственной стране, причем не только в больших городах и на популярных курортах, но и на менее известных, но не менее привлекательных природных и сельских территориях. Горожанам интересно переночевать в юрте, отведать национальную кухню или собственноручно собрать виноград на частной винодельне.
В России действует не менее 30 тысяч объектов сельского туризма разного масштаба. АНО АРСИ совместно с партнерами запускают Всероссийскую акселерационную программу поддержки инициатив по вовлечению сельских жителей в развитие туризма. Участие в программе абсолютно бесплатно для более 100 команд из регионов России. Какие возможности открывает новый проект?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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