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Липецкая область
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Лыжероллерная трасса появится в Ельце
Лыжероллерная трасса появится в Ельце - РИА Новости, 24.11.2021
Лыжероллерная трасса появится в Ельце
В Ельце в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будет построена лыжероллерная трасса, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:54
2021-11-24T15:54
липецкая область
елец
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. В Ельце в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будет построена лыжероллерная трасса, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, спортивный объект будет возведен по результатам голосования. Более пяти тысяч ельчан отдали свой голос за строительство трассы. В рамках проекта предусмотрено полное освещение объекта, что позволит проводить тренировки и в вечернее время. Стоимость работ составит 23 миллиона рублей. При планировке территории учтены все пожелания спортсменов и их тренеров.Артамонов отметил, что работы уже стартовали, строители укладывают песок, щебень, "укатывают" основание. Трасса будет включать 1,5-километровый круг, ширина его составит 6 метров. Покрытие будет выполнено из асфальта с обустройством резиновой крошки.
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елец, липецкая область, игорь артамонов
15:54 24.11.2021
 

Лыжероллерная трасса появится в Ельце

© Фото : администрации Липецкой областиСтроительство лыжероллерной трассы в Ельце
Строительство лыжероллерной трассы в Ельце - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. В Ельце в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будет построена лыжероллерная трасса, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, спортивный объект будет возведен по результатам голосования. Более пяти тысяч ельчан отдали свой голос за строительство трассы. В рамках проекта предусмотрено полное освещение объекта, что позволит проводить тренировки и в вечернее время. Стоимость работ составит 23 миллиона рублей. При планировке территории учтены все пожелания спортсменов и их тренеров.
Артамонов отметил, что работы уже стартовали, строители укладывают песок, щебень, "укатывают" основание. Трасса будет включать 1,5-километровый круг, ширина его составит 6 метров. Покрытие будет выполнено из асфальта с обустройством резиновой крошки.
"Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области жители любого возраста могут выбрать вид спорта по своему желанию", – сказал Артамонов.
Липецкие спортсмены выиграли кубок России по парусному спорту - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 12:03Липецкая область
Липецкие спортсмены выиграли кубок России по парусному спорту
 
Липецкая областьЕлецЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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