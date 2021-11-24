https://ria.ru/20211124/trassa-1760544389.html
Лыжероллерная трасса появится в Ельце
Лыжероллерная трасса появится в Ельце - РИА Новости, 24.11.2021
Лыжероллерная трасса появится в Ельце
В Ельце в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будет построена лыжероллерная трасса, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:54
2021-11-24T15:54
2021-11-24T15:54
липецкая область
елец
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760543277_0:11:1000:574_1920x0_80_0_0_36a14daf16d7838b4ba86710a2363860.jpg
ЛИПЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. В Ельце в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будет построена лыжероллерная трасса, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, спортивный объект будет возведен по результатам голосования. Более пяти тысяч ельчан отдали свой голос за строительство трассы. В рамках проекта предусмотрено полное освещение объекта, что позволит проводить тренировки и в вечернее время. Стоимость работ составит 23 миллиона рублей. При планировке территории учтены все пожелания спортсменов и их тренеров.Артамонов отметил, что работы уже стартовали, строители укладывают песок, щебень, "укатывают" основание. Трасса будет включать 1,5-километровый круг, ширина его составит 6 метров. Покрытие будет выполнено из асфальта с обустройством резиновой крошки.
https://ria.ru/20210816/sport-1745898912.html
елец
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760543277_111:0:1000:667_1920x0_80_0_0_97224c593bd6d59b92c0cec77ee20c6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елец, липецкая область, игорь артамонов