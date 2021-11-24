https://ria.ru/20211124/sravnila-1760547688.html
В США журналистка сказала правду о России и пожалела
Американскую журналистку затравили за сравнение России с Калифорнией - РИА Новости, 24.11.2021
В США журналистка сказала правду о России и пожалела
Пользователи соцсети Twitter из США обозлились на консервативную активистку и журналистку Бриджит Гэбриэл, сравнившую в своем блоге американский штат и Россию. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:06
2021-11-24T16:06
2021-11-24T21:03
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети Twitter из США обозлились на консервативную активистку и журналистку Бриджит Гэбриэл, сравнившую в своем блоге американский штат и Россию."Во многом, между прочим, Россия гораздо более свободна, чем Калифорния", — написала она.Некоторых подписчиков возмутило высказывание Гэбриэл."Выглядит немного как предательство", — заявил один из них."Надеюсь, вы туда уедете", — написали в комментариях."Действительно, живите там", — поддержал пользователь.Как именно связано высказывание о свободе с предательством, комментаторы не уточняли. Тем не менее нашлись и те, кто разделил мнение активистки."Еще и более чистая", — добавил один из них."Для всех было бы лучше, если б Америка и Россия вообще были союзниками", — отметил пользователь."Мне кажется, она пытается донести какую-то важную мысль о происходящем вокруг нас", — порассуждал подписчик."Потому что это действительно так", — заключили в комментариях.Гэбриэл активно поддерживает экс-президента США Дональда Трампа и резко критикует деятельность нынешнего американского лидера Джо Байдена. Некоторые подписчики и вовсе "заподозрили" ее в продвижении пророссийских настроений. Тем не менее активистка допускала спорные высказывания — в частности, касающиеся внешней политики и ограничений из-за коронавируса.
https://ria.ru/20211123/amerika-1760212494.html
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в мире, соцсети, twitter, сша, джо байден, дональд трамп, россия
16:06 24.11.2021 (обновлено: 21:03 24.11.2021)
Американскую журналистку затравили за сравнение России с Калифорнией
Пользователи Twitter захотели выгнать из США активистку Гэбриэл за пост о свободе в России
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Пользователи соцсети Twitter из США
обозлились на консервативную активистку и журналистку Бриджит Гэбриэл, сравнившую в своем блоге американский штат и Россию
.
"Во многом, между прочим, Россия гораздо более свободна, чем Калифорния", — написала она.
Некоторых подписчиков возмутило высказывание Гэбриэл.
"Выглядит немного как предательство", — заявил один из них.
"Надеюсь, вы туда уедете", — написали в комментариях.
"Действительно, живите там", — поддержал пользователь.
Как именно связано высказывание о свободе с предательством, комментаторы не уточняли. Тем не менее нашлись и те, кто разделил мнение активистки.
"Еще и более чистая", — добавил один из них.
"Для всех было бы лучше, если б Америка и Россия вообще были союзниками", — отметил пользователь.
"Мне кажется, она пытается донести какую-то важную мысль о происходящем вокруг нас", — порассуждал подписчик.
"Потому что это действительно так", — заключили в комментариях.
Гэбриэл активно поддерживает экс-президента США Дональда Трампа
и резко критикует деятельность нынешнего американского лидера Джо Байдена
. Некоторые подписчики и вовсе "заподозрили" ее в продвижении пророссийских настроений. Тем не менее активистка допускала спорные высказывания — в частности, касающиеся внешней политики и ограничений из-за коронавируса.