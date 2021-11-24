https://ria.ru/20211124/sravnila-1760547688.html

В США журналистка сказала правду о России и пожалела

Американскую журналистку затравили за сравнение России с Калифорнией - РИА Новости, 24.11.2021

В США журналистка сказала правду о России и пожалела

Пользователи соцсети Twitter из США обозлились на консервативную активистку и журналистку Бриджит Гэбриэл, сравнившую в своем блоге американский штат и Россию. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:06

2021-11-24T16:06

2021-11-24T21:03

в мире

соцсети

twitter

сша

джо байден

дональд трамп

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596154860_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_c9dd763b6f5c02fbac5da88a8976796c.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети Twitter из США обозлились на консервативную активистку и журналистку Бриджит Гэбриэл, сравнившую в своем блоге американский штат и Россию."Во многом, между прочим, Россия гораздо более свободна, чем Калифорния", — написала она.Некоторых подписчиков возмутило высказывание Гэбриэл."Выглядит немного как предательство", — заявил один из них."Надеюсь, вы туда уедете", — написали в комментариях."Действительно, живите там", — поддержал пользователь.Как именно связано высказывание о свободе с предательством, комментаторы не уточняли. Тем не менее нашлись и те, кто разделил мнение активистки."Еще и более чистая", — добавил один из них."Для всех было бы лучше, если б Америка и Россия вообще были союзниками", — отметил пользователь."Мне кажется, она пытается донести какую-то важную мысль о происходящем вокруг нас", — порассуждал подписчик."Потому что это действительно так", — заключили в комментариях.Гэбриэл активно поддерживает экс-президента США Дональда Трампа и резко критикует деятельность нынешнего американского лидера Джо Байдена. Некоторые подписчики и вовсе "заподозрили" ее в продвижении пророссийских настроений. Тем не менее активистка допускала спорные высказывания — в частности, касающиеся внешней политики и ограничений из-за коронавируса.

https://ria.ru/20211123/amerika-1760212494.html

https://ria.ru/20211124/ministr-1760514298.html

https://ria.ru/20211124/lozh-1760450176.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, соцсети, twitter, сша, джо байден, дональд трамп, россия