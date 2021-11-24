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Росконгресс договорился о сотрудничестве с китайской стройкомпанией CRIG
Росконгресс договорился о сотрудничестве с китайской стройкомпанией CRIG - РИА Новости, 24.11.2021
Росконгресс договорился о сотрудничестве с китайской стройкомпанией CRIG
Фонд Росконгресс, РК-Инвестиции и китайская строительная компания China Railway International Group (CRIG) подписали трехстороннее соглашение для реализации... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:01
2021-11-24T16:01
2021-11-24T16:01
россия-китай: главное
китай
александр стуглев
россия
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МОСКВА, 24 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Фонд Росконгресс, РК-Инвестиции и китайская строительная компания China Railway International Group (CRIG) подписали трехстороннее соглашение для реализации взаимовыгодных инфраструктурных проектов, пишут "Ведомости".Документ предусматривает не только информационный обмен, анализ, координацию и взаимодействие потенциальных проектов, но и содействие диалогу между CRIG и бизнесом России.Как отметил директор Росконгресса Александр Стуглев, у России и Китая сложились крепкие партнёрские отношения.В свою очередь, директор Фонда "РК-Инвестиции" Александр Шатиров добавил, что фонд как инвестиционная площадка заинтересован в сотрудничестве с CRIGпо развитию инфраструктурных проектов, в частности по линии транспортного сектора."Абсолютно точно, что сотрудничество с таким "локомотивом", как CRIGпозволит нам привлечь большое количество инвесторов на реализацию наших планов", -- пояснил он.
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