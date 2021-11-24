Липецкая область заключила соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ
ЛИПЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Липецкая область совместно с ДОМ.РФ будет реализовать проекты по развитию городской среды и строительства арендного жилья в Липецке, соответствующее соглашение подписано в среду, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в 2017 году специалисты ДОМ.РФ разработали дизайн-проекты благоустройства восьми общественных пространств в Липецке. Они были реализованы на общей площади в 34,5 гектара. На этот раз специалисты ДОМ.РФ разработают мастер-план развития центральной части Липецка. Работы будут финансироваться поровну Единым институтом развития и администрацией Липецкой области.
Артамонов отметил, что также достигнуты договорённости о сотрудничестве в развитии цивилизованного рынка арендного жилья на территории региона: ДОМ.РФ планирует реализовать проект арендного дома в центре Липецка. В настоящее время идёт поиск подходящего земельного участка, проработка проекта и определение параметров его реализации.
"У ДОМ.РФ интересные продукты, которые могут получить широкое распространение. Прежде всего, это развитие жилищного строительства, в том числе с использованием федеральных земель. Очень важное направление сотрудничества – индивидуальное жилищное строительство. Мы надеемся, что вместе с ДОМ.РФ сможем создать возможности для кредитования наших жителей на льготных условиях", – сказал Артамонов.