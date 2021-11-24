https://ria.ru/20211124/soglashenie-1760546009.html

Липецкая область заключила соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ

Липецкая область заключила соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ - РИА Новости, 24.11.2021

Липецкая область заключила соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ

Липецкая область совместно с ДОМ.РФ будет реализовать проекты по развитию городской среды и строительства арендного жилья в Липецке, соответствующее соглашение... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:00

2021-11-24T16:00

2021-11-24T16:00

липецкая область

липецк

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Липецкая область совместно с ДОМ.РФ будет реализовать проекты по развитию городской среды и строительства арендного жилья в Липецке, соответствующее соглашение подписано в среду, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в 2017 году специалисты ДОМ.РФ разработали дизайн-проекты благоустройства восьми общественных пространств в Липецке. Они были реализованы на общей площади в 34,5 гектара. На этот раз специалисты ДОМ.РФ разработают мастер-план развития центральной части Липецка. Работы будут финансироваться поровну Единым институтом развития и администрацией Липецкой области.Артамонов отметил, что также достигнуты договорённости о сотрудничестве в развитии цивилизованного рынка арендного жилья на территории региона: ДОМ.РФ планирует реализовать проект арендного дома в центре Липецка. В настоящее время идёт поиск подходящего земельного участка, проработка проекта и определение параметров его реализации.

https://ria.ru/20211123/rasselenie-1760378542.html

липецк

липецкая область

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липецк, липецкая область, игорь артамонов