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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20211124/soglashenie-1760546009.html
Липецкая область заключила соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ
Липецкая область заключила соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ - РИА Новости, 24.11.2021
Липецкая область заключила соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ
Липецкая область совместно с ДОМ.РФ будет реализовать проекты по развитию городской среды и строительства арендного жилья в Липецке, соответствующее соглашение... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:00
2021-11-24T16:00
липецкая область
липецк
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Липецкая область совместно с ДОМ.РФ будет реализовать проекты по развитию городской среды и строительства арендного жилья в Липецке, соответствующее соглашение подписано в среду, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в 2017 году специалисты ДОМ.РФ разработали дизайн-проекты благоустройства восьми общественных пространств в Липецке. Они были реализованы на общей площади в 34,5 гектара. На этот раз специалисты ДОМ.РФ разработают мастер-план развития центральной части Липецка. Работы будут финансироваться поровну Единым институтом развития и администрацией Липецкой области.Артамонов отметил, что также достигнуты договорённости о сотрудничестве в развитии цивилизованного рынка арендного жилья на территории региона: ДОМ.РФ планирует реализовать проект арендного дома в центре Липецка. В настоящее время идёт поиск подходящего земельного участка, проработка проекта и определение параметров его реализации.
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липецк, липецкая область, игорь артамонов
16:00 24.11.2021
 

Липецкая область заключила соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНазвание города в Нижнем парке в Липецке
Название города в Нижнем парке в Липецке - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Липецкая область совместно с ДОМ.РФ будет реализовать проекты по развитию городской среды и строительства арендного жилья в Липецке, соответствующее соглашение подписано в среду, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в 2017 году специалисты ДОМ.РФ разработали дизайн-проекты благоустройства восьми общественных пространств в Липецке. Они были реализованы на общей площади в 34,5 гектара. На этот раз специалисты ДОМ.РФ разработают мастер-план развития центральной части Липецка. Работы будут финансироваться поровну Единым институтом развития и администрацией Липецкой области.
Артамонов отметил, что также достигнуты договорённости о сотрудничестве в развитии цивилизованного рынка арендного жилья на территории региона: ДОМ.РФ планирует реализовать проект арендного дома в центре Липецка. В настоящее время идёт поиск подходящего земельного участка, проработка проекта и определение параметров его реализации.
"У ДОМ.РФ интересные продукты, которые могут получить широкое распространение. Прежде всего, это развитие жилищного строительства, в том числе с использованием федеральных земель. Очень важное направление сотрудничества – индивидуальное жилищное строительство. Мы надеемся, что вместе с ДОМ.РФ сможем создать возможности для кредитования наших жителей на льготных условиях", – сказал Артамонов.
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 16:51Липецкая область
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Липецкая областьЛипецкЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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