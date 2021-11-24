https://ria.ru/20211124/sholts-1760580442.html

Шольц подарил Меркель на прощание куст кизила

Шольц подарил Меркель на прощание куст кизила - РИА Новости, 24.11.2021

Шольц подарил Меркель на прощание куст кизила

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц преподнес куст кизила Ангеле Меркель, которую он, вероятно, сменит на посту канцлера ФРГ,... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:44

2021-11-24T17:44

2021-11-24T17:45

в мире

германия

ангела меркель

олаф шольц

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БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц преподнес куст кизила Ангеле Меркель, которую он, вероятно, сменит на посту канцлера ФРГ, сообщает издание Bild.По данным издания, Шольц подарил Меркель куст кизила высотой в один метр во время предположительно последнего заседания действующего кабинета министров.Согласно Bild, подарок имеет символическое значение: кизил должен расти в "кислой" почве (sauer), что звучит так же, как фамилия супруга Меркель Йоахима Зауэра.Кроме того, Меркель также преподнесли букет цветов, о чем написал в Twitter представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Он также разместил групповое фото членов правительства.СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия ведут переговоры о формировании нового правительства ФРГ после выборов в бундестаг 26 сентября. В случае успешного завершения переговоров, новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц, он сменит правившую 16 лет Ангелу Меркель из Христианско-демократического союза, который проиграл выборы.

https://ria.ru/20211124/germaniya-1760559265.html

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в мире, германия, ангела меркель, олаф шольц