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Шольц подарил Меркель на прощание куст кизила
Шольц подарил Меркель на прощание куст кизила - РИА Новости, 24.11.2021
Шольц подарил Меркель на прощание куст кизила
Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц преподнес куст кизила Ангеле Меркель, которую он, вероятно, сменит на посту канцлера ФРГ,... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:44
2021-11-24T17:45
в мире
германия
ангела меркель
олаф шольц
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БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц преподнес куст кизила Ангеле Меркель, которую он, вероятно, сменит на посту канцлера ФРГ, сообщает издание Bild.По данным издания, Шольц подарил Меркель куст кизила высотой в один метр во время предположительно последнего заседания действующего кабинета министров.Согласно Bild, подарок имеет символическое значение: кизил должен расти в "кислой" почве (sauer), что звучит так же, как фамилия супруга Меркель Йоахима Зауэра.Кроме того, Меркель также преподнесли букет цветов, о чем написал в Twitter представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Он также разместил групповое фото членов правительства.СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия ведут переговоры о формировании нового правительства ФРГ после выборов в бундестаг 26 сентября. В случае успешного завершения переговоров, новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц, он сменит правившую 16 лет Ангелу Меркель из Христианско-демократического союза, который проиграл выборы.
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в мире, германия, ангела меркель, олаф шольц
17:44 24.11.2021 (обновлено: 17:45 24.11.2021)
 
Шольц подарил Меркель на прощание куст кизила

Возможный новый канцлер Германии Шольц подарил Меркель на прощание куст кизила

© AFP 2021 / Markus SchreiberГрупповое фото членов правительства Германии, сделанное после заседания кабинета министров в Берлине
Групповое фото членов правительства Германии, сделанное после заседания кабинета министров в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц преподнес куст кизила Ангеле Меркель, которую он, вероятно, сменит на посту канцлера ФРГ, сообщает издание Bild.
По данным издания, Шольц подарил Меркель куст кизила высотой в один метр во время предположительно последнего заседания действующего кабинета министров.
© Фото : @MiRo_SPD/TwitterКуст кизила, подаренный Ангеле Меркель на заседании кабинета министров в Берлине
Куст кизила, подаренный Ангеле Меркель на заседании кабинета министров в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : @MiRo_SPD/Twitter
Куст кизила, подаренный Ангеле Меркель на заседании кабинета министров в Берлине
Согласно Bild, подарок имеет символическое значение: кизил должен расти в "кислой" почве (sauer), что звучит так же, как фамилия супруга Меркель Йоахима Зауэра.
Кроме того, Меркель также преподнесли букет цветов, о чем написал в Twitter представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Он также разместил групповое фото членов правительства.
СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия ведут переговоры о формировании нового правительства ФРГ после выборов в бундестаг 26 сентября. В случае успешного завершения переговоров, новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц, он сменит правившую 16 лет Ангелу Меркель из Христианско-демократического союза, который проиграл выборы.
Совместное заявление представителей партий после заключительного раунда коалиционных переговоров о формировании правительства Германии - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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