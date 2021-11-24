18:11 24.11.2021 (обновлено: 18:45 24.11.2021)
СК раскрыл детали дела против начальника полиции Долгопрудного
Глава полиции Долгопрудного устроил канал отправки индийцев в Мексику через Шереметьево
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Начальник полиции Долгопрудного организовал за взятки канал переправки индийцев в Мексику через Шереметьево, сейчас подполковник арестован, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в пресс-службе ГУМВД по Московской области сообщили, что начальник отдела полиции по подмосковному Долгопрудному задержан по подозрению в организации незаконной миграции.
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"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений... "организация незаконной миграции", "дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий" и "дача взятки в крупном размере", в отношении начальника отдела полиции по городскому округу Долгопрудный подполковника полиции Карена Севикяна, военнослужащего войсковой части капитана Андрея Левина и гражданина Максима Тарбеева", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в октябре 2021 года Севикян, Левин и Тарбеев сговорились для организации незаконной миграции иностранцев за деньги. Отмечается, что, согласно распределенным ролям, Левин организовывал беспрепятственный выезд иностранцев в третьи страны с помощью взяток сотрудникам Шереметьево.
Сообщается, что 1 ноября ими были организованы доставка в Шереметьево и последующий незаконный транзит в Мексику двух граждан Индии. Кроме того, 11 ноября – пяти граждан Индия для последующего незаконного международного транзита; иностранцы во время паспортного контроля были задержаны.
"В отношении Левина, Тарбеева и Севикяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в сообщении.