https://ria.ru/20211124/sessiya-1760570848.html

Состоялась очная сессия SputnikPro для журналистов из Турции

Состоялась очная сессия SputnikPro для журналистов из Турции - РИА Новости, 24.11.2021

Состоялась очная сессия SputnikPro для журналистов из Турции

В головном офисе Международного информационного агентства и радио Sputnik прошла очередная очная сессия просветительского проекта SputnikPro для турецких... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:10

2021-11-24T17:10

2021-11-24T17:10

новости агентства

турция

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В головном офисе Международного информационного агентства и радио Sputnik прошла очередная очная сессия просветительского проекта SputnikPro для турецких журналистов. Участниками проекта стали 10 представителей ведущих СМИ Турции – в их числе информационное агентство Anadolu, телекомпании TRT, ATV, Veryansın TV, газеты BirGün Daily и Cumhuriyet и др.В рамках сессии молодые специалисты познакомились с работой Sputnik, обсудили с ведущими экспертами агентства эволюцию СМИ, роль современных интернет-технологий в журналистике, феномен фейкньюс и развитие VR, а также приняли участие в практических занятиях."Состоялась очень интересная профессиональная дискуссия, в ходе которой мы разобрали освещение важных мировых событий в международных СМИ. И обмен опытом между журналистами России и Турции в этом плане чрезвычайно важен", - отметил советник и медиатренер Sputnik Олег Дмитриев по итогам мероприятия.Первая специализированная сессия SputnikPro для турецких журналистов прошла в 2018 году.Очные модули SputnikPro для журналистов из зарубежных стран реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20211103/sotrudnichestvo-1757559986.html

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