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Состоялась очная сессия SputnikPro для журналистов из Турции
Состоялась очная сессия SputnikPro для журналистов из Турции - РИА Новости, 24.11.2021
Состоялась очная сессия SputnikPro для журналистов из Турции
В головном офисе Международного информационного агентства и радио Sputnik прошла очередная очная сессия просветительского проекта SputnikPro для турецких... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:10
2021-11-24T17:10
новости агентства
турция
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
sputnik
миа "россия сегодня"
россия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В головном офисе Международного информационного агентства и радио Sputnik прошла очередная очная сессия просветительского проекта SputnikPro для турецких журналистов. Участниками проекта стали 10 представителей ведущих СМИ Турции – в их числе информационное агентство Anadolu, телекомпании TRT, ATV, Veryansın TV, газеты BirGün Daily и Cumhuriyet и др.В рамках сессии молодые специалисты познакомились с работой Sputnik, обсудили с ведущими экспертами агентства эволюцию СМИ, роль современных интернет-технологий в журналистике, феномен фейкньюс и развитие VR, а также приняли участие в практических занятиях."Состоялась очень интересная профессиональная дискуссия, в ходе которой мы разобрали освещение важных мировых событий в международных СМИ. И обмен опытом между журналистами России и Турции в этом плане чрезвычайно важен", - отметил советник и медиатренер Sputnik Олег Дмитриев по итогам мероприятия.Первая специализированная сессия SputnikPro для турецких журналистов прошла в 2018 году.Очные модули SputnikPro для журналистов из зарубежных стран реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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новости агентства, турция, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), sputnik, миа "россия сегодня", россия
17:10 24.11.2021
 

Состоялась очная сессия SputnikPro для журналистов из Турции

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСостоялась очная сессия SputnikPro для журналистов из Турции
Состоялась очная сессия SputnikPro для журналистов из Турции - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В головном офисе Международного информационного агентства и радио Sputnik прошла очередная очная сессия просветительского проекта SputnikPro для турецких журналистов. Участниками проекта стали 10 представителей ведущих СМИ Турции – в их числе информационное агентство Anadolu, телекомпании TRT, ATV, Veryansın TV, газеты BirGün Daily и Cumhuriyet и др.
В рамках сессии молодые специалисты познакомились с работой Sputnik, обсудили с ведущими экспертами агентства эволюцию СМИ, роль современных интернет-технологий в журналистике, феномен фейкньюс и развитие VR, а также приняли участие в практических занятиях.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСостоялась очная сессия SputnikPro для журналистов из Турции
Состоялась очная сессия SputnikPro для журналистов из Турции - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Состоялась очная сессия SputnikPro для журналистов из Турции
"Состоялась очень интересная профессиональная дискуссия, в ходе которой мы разобрали освещение важных мировых событий в международных СМИ. И обмен опытом между журналистами России и Турции в этом плане чрезвычайно важен", - отметил советник и медиатренер Sputnik Олег Дмитриев по итогам мероприятия.
Первая специализированная сессия SputnikPro для турецких журналистов прошла в 2018 году.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСостоялась очная сессия SputnikPro для журналистов из Турции
Состоялась очная сессия SputnikPro для журналистов из Турции - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Состоялась очная сессия SputnikPro для журналистов из Турции
Очные модули SputnikPro для журналистов из зарубежных стран реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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Новости агентстваТурцияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)SputnikМИА "Россия сегодня"Россия
 
 
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