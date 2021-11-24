https://ria.ru/20211124/serial-1760328973.html
СМИ: HBO объявил, что выпустит сериал с The Weeknd и Лили-Роуз Депп
СМИ: HBO объявил, что выпустит сериал с The Weeknd и Лили-Роуз Депп - РИА Новости, 24.11.2021
СМИ: HBO объявил, что выпустит сериал с The Weeknd и Лили-Роуз Депп
Сервис HBO объявил, что выпустит сериал "Кумир" ("The Idol"), одним из шоураннеров которого будет канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе), сообщает Variety. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T06:43
2021-11-24T06:43
2021-11-24T06:43
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Сервис HBO объявил, что выпустит сериал "Кумир" ("The Idol"), одним из шоураннеров которого будет канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе), сообщает Variety. По данным издания, о том, что шоу находится в разработке писали летом. Теперь же HBO официально заказал его. Тесфайе сыграет в нем главную роль, а также выступит соавтором сценария и исполнительным продюсером вместе с Резой Фахимом и Сэмом Левинсоном. В сериале, состоящем из шести эпизодов, расскажут о подающей надежде поп-певице. У нее завязываются романтические отношения с владельцем ночного клуба, который оказывается лидером тайной организации. Режиссером проекта выбрали Эми Сайметц ("Когда мы жили в Майами", "Девушка по вызову"). В "Кумире" вместе с The Weeknd снимутся Лили-Роуз Депп, Сюзанна Сон, Тунде Адебимпе, Трой Сиван, Энн Хеч и другие.Дата выхода сериала пока не объявлена.
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hbo, новости культуры, кино и сериалы
СМИ: HBO объявил, что выпустит сериал с The Weeknd и Лили-Роуз Депп
СМИ: HBO объявил, что выпустит сериал с The Weeknd и Лили-Роуз Депп
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Сервис HBO объявил, что выпустит сериал "Кумир" ("The Idol"), одним из шоураннеров которого будет канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе), сообщает
Variety.
По данным издания, о том, что шоу находится в разработке писали летом. Теперь же HBO официально заказал его. Тесфайе сыграет в нем главную роль, а также выступит соавтором сценария и исполнительным продюсером вместе с Резой Фахимом и Сэмом Левинсоном.
В сериале, состоящем из шести эпизодов, расскажут о подающей надежде поп-певице. У нее завязываются романтические отношения с владельцем ночного клуба, который оказывается лидером тайной организации.
"Когда Эйбел Тесфайе, Реза Фахим и Сэм Левинсон представили нам "Идола", стало ясно, что их подрывной, разоблачающий взгляд на культ музыкальной индустрии был непохож на все то, что HBO делал раньше", — отметил исполнительный вице-президент HBO Programming Франческа Орси.
Режиссером проекта выбрали Эми Сайметц ("Когда мы жили в Майами", "Девушка по вызову").
В "Кумире" вместе с The Weeknd снимутся Лили-Роуз Депп, Сюзанна Сон, Тунде Адебимпе, Трой Сиван, Энн Хеч и другие.
Дата выхода сериала пока не объявлена.