https://ria.ru/20211124/sderzhivani-1760496671.html

Россия нарастит потенциал сил неядерного сдерживания, заявил Шойгу

Россия нарастит потенциал сил неядерного сдерживания, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.11.2021

Россия нарастит потенциал сил неядерного сдерживания, заявил Шойгу

Растущая активность НАТО вблизи российских границ диктует необходимость поддержания боевой готовности ядерных сил, повышения потенциала сил неядерного... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:46

2021-11-24T12:46

2021-11-24T12:46

безопасность

сергей шойгу

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Растущая активность НАТО вблизи российских границ диктует необходимость поддержания боевой готовности ядерных сил, повышения потенциала сил неядерного сдерживания, включая оснащение высокоточным оружием и эффективными средствами поражения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Непростая военно-политическая обстановка в мире и возросшая активность стран НАТО у российских границ диктуют необходимость дальнейшего качественного развития Вооружённых сил", - сказал он на заседании коллегии военного ведомства.Среди приоритетов развития ВС Шойгу назвал "повышение их боеспособности, поддержание боевой готовности ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдерживания"."Сегодня заслушаем, как решаются эти задачи в части оснащения высокоточным оружием, эффективными средствами поражения, современным вооружением и техникой", - добавил министр.

https://ria.ru/20211123/daltonizm-1760356083.html

https://ria.ru/20211121/zakharova-1760083923.html

россия

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безопасность, сергей шойгу, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия