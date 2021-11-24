https://ria.ru/20211124/saratov-1760613865.html

СК уличил в халатности чиновников под Саратовом, оставивших людей без тепла

СК уличил в халатности чиновников под Саратовом, оставивших людей без тепла - РИА Новости, 24.11.2021

СК уличил в халатности чиновников под Саратовом, оставивших людей без тепла

Следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников администрации Краснокутского района Саратовской области, которые закрыли две котельные, из-за чего... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T20:31

2021-11-24T20:31

2021-11-24T20:31

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

жкх

россия

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САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников администрации Краснокутского района Саратовской области, которые закрыли две котельные, из-за чего к началу отопительного сезона квартиры почти 400 человек оставались без центрального отопления, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, администрация района приняла постановления о закрытии двух котельных на улице Коммунистическая и в Авиагородке города Красный Кут, которые обслуживали около 60 домов, в которых зарегистрированы более 1,4 тысячи абонентов.Следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье "Халатность", устанавливаются все обстоятельства преступления, добавили в СК.

https://ria.ru/20211124/sheremetevo-1760586363.html

саратовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), жкх, россия