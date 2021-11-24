СК уличил в халатности чиновников под Саратовом, оставивших людей без тепла
СК уличил в халатности чиновников под Саратовом, оставивших без тепла около 400 человек
САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников администрации Краснокутского района Саратовской области, которые закрыли две котельные, из-за чего к началу отопительного сезона квартиры почти 400 человек оставались без центрального отопления, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным следствия, администрация района приняла постановления о закрытии двух котельных на улице Коммунистическая и в Авиагородке города Красный Кут, которые обслуживали около 60 домов, в которых зарегистрированы более 1,4 тысячи абонентов.
"С момента окончания отопительного сезона 2020-2021 годов в апреле текущего года по настоящее время часть жителей указанных многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения не переведены. В квартирах, не имеющих индивидуальных источников теплоснабжения, проживает 383 человека, а… котельные выведены из эксплуатации, что привело к необеспечению своевременного начала отопительного сезона 2021-2022 годов", - говорится в сообщении.
Следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье "Халатность", устанавливаются все обстоятельства преступления, добавили в СК.