https://ria.ru/20211124/sanktsii-1760474863.html

Американские санкции привели болгар в ярость

"Чистое пиратство". Болгары возмутились антироссийскими санкциями США - РИА Новости, 24.11.2021

Американские санкции привели болгар в ярость

Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2". РИА Новости, 24.11.2021

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2021-11-24T11:12

2021-11-24T13:14

в мире

болгария

сша

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балтийское море

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2".По мнению болгар, Соединенные Штаты создают условия для недобросовестной конкуренции на энергетическом рынке."Санкции со стороны третьих стран — вот газовый шантаж Европы!" — возмутился другой читатель."Значит, нужно использовать только демократичный ковбойский газ по спецценам", — добавил еще один. Они также отметили, что Москва не опустится до уровня Вашингтона в этой ситуации."Россия может принять ответные меры <...> Но этого не будет, Россия — добрая душа, ей не нужна конфронтация. В отличие от США", — написал Motochristo.Соединенные Штаты ввели очередные санкции против участников строительства газопровода. Под них попали компания Transadria и судно Marlin, которое ходит под российским флагом.В Кремле, комментируя эти ограничения, заявили, что американские власти не желают отказываться от санкционного языка, к чему Москва относится негативно. Глава МИД Сергей Лавров назвал использование Западом санкций по поводу и без вопиющим.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211105/koshmar-1757780450.html

https://ria.ru/20211015/rossiya-1754691353.html

https://ria.ru/20210826/krym-1747296942.html

болгария

сша

балтийское море

россия

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в мире, болгария, сша, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, россия