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Американские санкции привели болгар в ярость
"Чистое пиратство". Болгары возмутились антироссийскими санкциями США - РИА Новости, 24.11.2021
Американские санкции привели болгар в ярость
Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2". РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:12
2021-11-24T13:14
в мире
болгария
сша
евросоюз
балтийское море
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2".По мнению болгар, Соединенные Штаты создают условия для недобросовестной конкуренции на энергетическом рынке."Санкции со стороны третьих стран — вот газовый шантаж Европы!" — возмутился другой читатель."Значит, нужно использовать только демократичный ковбойский газ по спецценам", — добавил еще один. Они также отметили, что Москва не опустится до уровня Вашингтона в этой ситуации."Россия может принять ответные меры &lt;...&gt; Но этого не будет, Россия — добрая душа, ей не нужна конфронтация. В отличие от США", — написал Motochristo.Соединенные Штаты ввели очередные санкции против участников строительства газопровода. Под них попали компания Transadria и судно Marlin, которое ходит под российским флагом.В Кремле, комментируя эти ограничения, заявили, что американские власти не желают отказываться от санкционного языка, к чему Москва относится негативно. Глава МИД Сергей Лавров назвал использование Западом санкций по поводу и без вопиющим.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211105/koshmar-1757780450.html
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болгария
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в мире, болгария, сша, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, россия
11:12 24.11.2021 (обновлено: 13:14 24.11.2021)
 
"Чистое пиратство". Болгары возмутились антироссийскими санкциями США

Читатели "Факти": санкции США против "Северного потока — 2" похожи на чистое пиратство

© AP Photo / Dmitry LovetskyРабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток"
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2".

"Американцы защитят энергетическую безопасность Европы, украв европейский корабль? Да это чистое пиратство и попытка в очередной раз выставить нас дураками", — написал один из комментаторов.

По мнению болгар, Соединенные Штаты создают условия для недобросовестной конкуренции на энергетическом рынке.
"Санкции со стороны третьих стран — вот газовый шантаж Европы!" — возмутился другой читатель.
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"Значит, нужно использовать только демократичный ковбойский газ по спецценам", — добавил еще один.
Они также отметили, что Москва не опустится до уровня Вашингтона в этой ситуации.
"Россия может принять ответные меры <...> Но этого не будет, Россия — добрая душа, ей не нужна конфронтация. В отличие от США", — написал Motochristo.
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В Кремле, комментируя эти ограничения, заявили, что американские власти не желают отказываться от санкционного языка, к чему Москва относится негативно. Глава МИД Сергей Лавров назвал использование Западом санкций по поводу и без вопиющим.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреБолгарияСШАЕвросоюзБалтийское мореСеверный поток — 2Россия
 
 
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