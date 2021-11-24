https://ria.ru/20211124/rudinshteyn-1760557072.html
Жена Рудинштейна рассказала о его состоянии
Жена Рудинштейна рассказала о его состоянии - РИА Новости, 24.11.2021
Жена Рудинштейна рассказала о его состоянии
Состояние кинопродюсера Марка Рудинштейна под контролем врачей, он пробудет в больнице предварительно до следующего вторника, рассказала РИА Новости его... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:35
2021-11-24T16:35
2021-11-24T16:35
культура
москва
марк рудинштейн
здоровье - общество
кино и сериалы
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Состояние кинопродюсера Марка Рудинштейна под контролем врачей, он пробудет в больнице предварительно до следующего вторника, рассказала РИА Новости его гражданская жена Наталья.Ранее СМИ сообщили, что Рудинштейн был госпитализирован в Москве с сердечным приступом и находится в предкоматозном состоянии.По ее словам, Рудинштейн останется в больнице и на следующей неделе."Он до вторника в больнице, лечится", - заключила она.Рудинштейн - советский и российский продюсер, актер, создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр".
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москва, марк рудинштейн, здоровье - общество, кино и сериалы
Жена Рудинштейна рассказала о его состоянии
Жена Рудинштейна рассказала о состоянии кинопродюсера: лечится, все под контролем врачей