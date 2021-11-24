https://ria.ru/20211124/rudinshteyn-1760557072.html

Жена Рудинштейна рассказала о его состоянии

Жена Рудинштейна рассказала о его состоянии - РИА Новости, 24.11.2021

Жена Рудинштейна рассказала о его состоянии

Состояние кинопродюсера Марка Рудинштейна под контролем врачей, он пробудет в больнице предварительно до следующего вторника, рассказала РИА Новости его... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:35

2021-11-24T16:35

2021-11-24T16:35

культура

москва

марк рудинштейн

здоровье - общество

кино и сериалы

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Состояние кинопродюсера Марка Рудинштейна под контролем врачей, он пробудет в больнице предварительно до следующего вторника, рассказала РИА Новости его гражданская жена Наталья.Ранее СМИ сообщили, что Рудинштейн был госпитализирован в Москве с сердечным приступом и находится в предкоматозном состоянии.По ее словам, Рудинштейн останется в больнице и на следующей неделе."Он до вторника в больнице, лечится", - заключила она.Рудинштейн - советский и российский продюсер, актер, создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр".

https://ria.ru/20210407/rudinshteyn-1604278517.html

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москва, марк рудинштейн, здоровье - общество, кино и сериалы