https://ria.ru/20211124/rostekh-1760532991.html

Ростех поставил в Китай два Ми-171 с высотными двигателями

Ростех поставил в Китай два Ми-171 с высотными двигателями - РИА Новости, 24.11.2021

Ростех поставил в Китай два Ми-171 с высотными двигателями

Холдинг "Вертолеты России" поставил в Китай в рамках контракта с гражданской авиакомпанией Qingdao первую партию из двух вертолетов Ми-171 с высотными... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:13

2021-11-24T15:13

2021-11-24T15:13

россия-китай: главное

китай

улан-удэнский авиационный завод

ми-171

ростех

вертолеты россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149882/63/1498826329_0:0:2886:1624_1920x0_80_0_0_649caf8c3b4c422ff3bc5be1337259d2.jpg

МОСКВА, 24 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Холдинг "Вертолеты России" поставил в Китай в рамках контракта с гражданской авиакомпанией Qingdao первую партию из двух вертолетов Ми-171 с высотными двигателями ВК-2500-03.Планируется, что машины будут использоваться для тушения пожаров, сообщается на официальном сайте "Ростеха".Контракт с гражданской авиакомпанией Qingdao на поставку шести вертолетов Ми-171 с двигателями ВК-2500-03 был заключен в декабре 2019 года. Оставшиеся по этому договору четыре машины Улан-Удэнский авиационный завод поставит в 2022 году.Национальный сертификат типа на вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500-03 был выдан авиавластями Китая в 2019 году по результатам демонстрационных полетов в городе Лицзяне. Руководство министерства чрезвычайных ситуаций и управления гражданской авиации КНР высоко оценило транспортные возможности вертолета по перевозке грузов, тушению пожаров в высокогорье.

https://ria.ru/20211025/proizvodstvo-1756128599.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, улан-удэнский авиационный завод, ми-171, ростех, вертолеты россии