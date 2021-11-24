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Ростех поставил в Китай два Ми-171 с высотными двигателями
Ростех поставил в Китай два Ми-171 с высотными двигателями - РИА Новости, 24.11.2021
Ростех поставил в Китай два Ми-171 с высотными двигателями
Холдинг "Вертолеты России" поставил в Китай в рамках контракта с гражданской авиакомпанией Qingdao первую партию из двух вертолетов Ми-171 с высотными... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:13
2021-11-24T15:13
2021-11-24T15:13
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китай
улан-удэнский авиационный завод
ми-171
ростех
вертолеты россии
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МОСКВА, 24 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Холдинг "Вертолеты России" поставил в Китай в рамках контракта с гражданской авиакомпанией Qingdao первую партию из двух вертолетов Ми-171 с высотными двигателями ВК-2500-03.Планируется, что машины будут использоваться для тушения пожаров, сообщается на официальном сайте "Ростеха".Контракт с гражданской авиакомпанией Qingdao на поставку шести вертолетов Ми-171 с двигателями ВК-2500-03 был заключен в декабре 2019 года. Оставшиеся по этому договору четыре машины Улан-Удэнский авиационный завод поставит в 2022 году.Национальный сертификат типа на вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500-03 был выдан авиавластями Китая в 2019 году по результатам демонстрационных полетов в городе Лицзяне. Руководство министерства чрезвычайных ситуаций и управления гражданской авиации КНР высоко оценило транспортные возможности вертолета по перевозке грузов, тушению пожаров в высокогорье.
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китай, улан-удэнский авиационный завод, ми-171, ростех, вертолеты россии