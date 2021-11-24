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Онлайн-конференция Издательского совета РПЦ по итогам года

Онлайн-конференция Издательского совета РПЦ по итогам года - РИА Новости, 24.11.2021

Онлайн-конференция Издательского совета РПЦ по итогам года

3 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция Издательского совета Русской Православной Церкви на тему: "Просвещение через книгу. Итоги года". Мероприятие пройдет в рамках проекта "Религия и мировоззрение".

2021-11-24T17:14

2021-11-24T17:14

2021-11-24T17:14

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Задать вопросУчастники:- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;- писатель, лауреат Патриаршей литературной премии Константин КОВАЛЕВ-СЛУЧЕВСКИЙ.Также приглашен:- директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Владимир ГРИГОРЬЕВ.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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