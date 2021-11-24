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Московский суд вынес приговор женщине, истязавшей ребенка в детсаду
Московский суд вынес приговор женщине, истязавшей ребенка в детсаду - РИА Новости, 24.11.2021
Московский суд вынес приговор женщине, истязавшей ребенка в детсаду
Бывшая сотрудница столичного частного детского сада осуждена за истязание малолетнего, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T20:12
2021-11-24T20:12
2021-11-24T20:12
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бывшая сотрудница столичного частного детского сада осуждена за истязание малолетнего, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.Добавляется, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры.Сообщается, что замдиректора частного детского сада, пытаясь получить одобрение директора, самостоятельно ухаживала за группой детей до шести лет и проводила им занятия по дополнительному образованию. При этом у нее не было должной квалификации.Суд установил, что январе прошлого года Малиновская в игровой комнате детского сада, от неприязни к воспитаннику опрыскала его лицо водой из пульверизатора, чем унизила его. Далее женщина потащила ребенка к раковине и начала его насильно умывать, после чего отбросила ребенка на пол, мальчик ударился головой и спиной. Далее Малиновская с силой схватила ребенка за запястья, завела его руки за спину и стала с силой наклонять его голову к раковине под струю воды. После этого, держа ребенка за шею, несмотря на сопротивление, женщина с силой толкнула мальчика в душевую кабину и стала поливать на голову холодную воду, хватая его руками за туловище, конечности и голову, пережав руки душевым шлангом, причиняя ему боль, выяснил суд."С учетом позиции государственного обвинителя Кунцевской межрайонной прокуратуры Москвы суд приговорил Малиновскую к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает пресс-служба.
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происшествия, дети, москва, россия
Московский суд вынес приговор женщине, истязавшей ребенка в детсаду
Московский суд вынес приговор женщине, истязавшей ребенка в частном детском саду
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Бывшая сотрудница столичного частного детского сада осуждена за истязание малолетнего, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы
.
"Кунцевский районный суд города Москва вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы столицы Кристины Малиновской. Она осуждена за совершение преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в иной зависимости)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры.
Сообщается, что замдиректора частного детского сада, пытаясь получить одобрение директора, самостоятельно ухаживала за группой детей до шести лет и проводила им занятия по дополнительному образованию. При этом у нее не было должной квалификации.
Суд установил, что январе прошлого года Малиновская в игровой комнате детского сада, от неприязни к воспитаннику опрыскала его лицо водой из пульверизатора, чем унизила его. Далее женщина потащила ребенка к раковине и начала его насильно умывать, после чего отбросила ребенка на пол, мальчик ударился головой и спиной. Далее Малиновская с силой схватила ребенка за запястья, завела его руки за спину и стала с силой наклонять его голову к раковине под струю воды. После этого, держа ребенка за шею, несмотря на сопротивление, женщина с силой толкнула мальчика в душевую кабину и стала поливать на голову холодную воду, хватая его руками за туловище, конечности и голову, пережав руки душевым шлангом, причиняя ему боль, выяснил суд.
"С учетом позиции государственного обвинителя Кунцевской межрайонной прокуратуры Москвы суд приговорил Малиновскую к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает пресс-служба.