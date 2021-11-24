https://ria.ru/20211124/rebenok-1760554521.html
В Ростовской области женщина попыталась зарезать ребенка осколком зеркала
В Ростовской области женщина попыталась зарезать ребенка осколком зеркала - РИА Новости, 24.11.2021
В Ростовской области женщина попыталась зарезать ребенка осколком зеркала
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении жительницы Багаевского района Ростовской области, которая попыталась зарезать свою... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:24
2021-11-24T16:24
2021-11-24T16:24
происшествия
ростовская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении жительницы Багаевского района Ростовской области, которая попыталась зарезать свою двухлетнюю дочь осколком зеркала, а потом хотела ее задушить, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."По версии следствия, ночью 22 ноября подозреваемая, находясь по месту жительства в станице Багаевской, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругом разбила зеркало, после чего поднесла осколок к шее двухлетней дочери, высказывая супругу угрозы убить ребенка", - заявил он.После того как родственники забрали у нее осколок, женщина попыталась задушить девочку, но ей помешали. Подозреваемая задержана. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство.Представитель прокуратуры области добавил, что ведомство организовало "проверку причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями ребенка, а также органами системы профилактики своих обязанностей". Ход расследования уголовного дела взят на контроль.
https://ria.ru/20211001/saratov-1752607936.html
https://ria.ru/20211027/ubiystvo-1756487450.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, россия
В Ростовской области женщина попыталась зарезать ребенка осколком зеркала
В Ростовской области женщина попыталась зарезать двухлетнюю дочь осколком зеркала
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении жительницы Багаевского района Ростовской области
, которая попыталась зарезать свою двухлетнюю дочь осколком зеркала, а потом хотела ее задушить, сообщил журналистам представитель СУСК России
по региону.
"По версии следствия, ночью 22 ноября подозреваемая, находясь по месту жительства в станице Багаевской, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругом разбила зеркало, после чего поднесла осколок к шее двухлетней дочери, высказывая супругу угрозы убить ребенка", - заявил он.
После того как родственники забрали у нее осколок, женщина попыталась задушить девочку, но ей помешали. Подозреваемая задержана. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство.
Представитель прокуратуры области добавил, что ведомство организовало "проверку причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями ребенка, а также органами системы профилактики своих обязанностей". Ход расследования уголовного дела взят на контроль.