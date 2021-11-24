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В Ростовской области женщина попыталась зарезать ребенка осколком зеркала
В Ростовской области женщина попыталась зарезать ребенка осколком зеркала - РИА Новости, 24.11.2021
В Ростовской области женщина попыталась зарезать ребенка осколком зеркала
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении жительницы Багаевского района Ростовской области, которая попыталась зарезать свою... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:24
2021-11-24T16:24
происшествия
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении жительницы Багаевского района Ростовской области, которая попыталась зарезать свою двухлетнюю дочь осколком зеркала, а потом хотела ее задушить, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."По версии следствия, ночью 22 ноября подозреваемая, находясь по месту жительства в станице Багаевской, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругом разбила зеркало, после чего поднесла осколок к шее двухлетней дочери, высказывая супругу угрозы убить ребенка", - заявил он.После того как родственники забрали у нее осколок, женщина попыталась задушить девочку, но ей помешали. Подозреваемая задержана. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство.Представитель прокуратуры области добавил, что ведомство организовало "проверку причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями ребенка, а также органами системы профилактики своих обязанностей". Ход расследования уголовного дела взят на контроль.
https://ria.ru/20211001/saratov-1752607936.html
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происшествия, ростовская область, россия
16:24 24.11.2021
 
В Ростовской области женщина попыталась зарезать ребенка осколком зеркала

В Ростовской области женщина попыталась зарезать двухлетнюю дочь осколком зеркала

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении жительницы Багаевского района Ростовской области, которая попыталась зарезать свою двухлетнюю дочь осколком зеркала, а потом хотела ее задушить, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
"По версии следствия, ночью 22 ноября подозреваемая, находясь по месту жительства в станице Багаевской, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругом разбила зеркало, после чего поднесла осколок к шее двухлетней дочери, высказывая супругу угрозы убить ребенка", - заявил он.
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После того как родственники забрали у нее осколок, женщина попыталась задушить девочку, но ей помешали. Подозреваемая задержана. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство.
Представитель прокуратуры области добавил, что ведомство организовало "проверку причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями ребенка, а также органами системы профилактики своих обязанностей". Ход расследования уголовного дела взят на контроль.
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