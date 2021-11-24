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Итоги проверки рыбной продукции за 9 месяцев подвели в Подмосковье
Итоги проверки рыбной продукции за 9 месяцев подвели в Подмосковье - РИА Новости, 24.11.2021
Итоги проверки рыбной продукции за 9 месяцев подвели в Подмосковье
Более 800 объектов рыбной продукции провели в Московской области за 9 месяцев 2021 года, говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:10
2021-11-24T12:10
2021-11-24T12:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Более 800 объектов рыбной продукции провели в Московской области за 9 месяцев 2021 года, говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора."За 9 месяцев текущего года изъята из оборота 61 партия продукции из водных биоресурсов общим весом более 400 килограмм.Основными причинами отбраковки продукции стало несоответствие установленным требованиям по содержанию глазури, отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, а также нарушение сроков годности и условий хранения продукции.В ведомстве также отметили, что за 9 месяцев для лабораторного контроля было исследовано около 1 тысячи проб рыбы
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)