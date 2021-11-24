https://ria.ru/20211124/proverka-1760489049.html

Итоги проверки рыбной продукции за 9 месяцев подвели в Подмосковье

Итоги проверки рыбной продукции за 9 месяцев подвели в Подмосковье - РИА Новости, 24.11.2021

Итоги проверки рыбной продукции за 9 месяцев подвели в Подмосковье

Более 800 объектов рыбной продукции провели в Московской области за 9 месяцев 2021 года, говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:10

2021-11-24T12:10

2021-11-24T12:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Более 800 объектов рыбной продукции провели в Московской области за 9 месяцев 2021 года, говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора."За 9 месяцев текущего года изъята из оборота 61 партия продукции из водных биоресурсов общим весом более 400 килограмм.Основными причинами отбраковки продукции стало несоответствие установленным требованиям по содержанию глазури, отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, а также нарушение сроков годности и условий хранения продукции.В ведомстве также отметили, что за 9 месяцев для лабораторного контроля было исследовано около 1 тысячи проб рыбы

https://ria.ru/20211109/proverka-1758192038.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)