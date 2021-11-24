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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211124/proekt-1760538905.html
Реализация проекта "Чистая страна" в Подмосковье идет с опережением сроков
Реализация проекта "Чистая страна" в Подмосковье идет с опережением сроков - РИА Новости, 24.11.2021
Реализация проекта "Чистая страна" в Подмосковье идет с опережением сроков
Реализация федерального проекта "Чистая страна" на территории Московской области идет с опережением сроков, рассказал заместитель председателя Правительства... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:54
2021-11-24T15:54
новости подмосковья
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Реализация федерального проекта "Чистая страна" на территории Московской области идет с опережением сроков, рассказал заместитель председателя Правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.В ходе брифинга он напомнил, что все 39 объектов накопления отходов в регионе прекратили работу, уступив место современным комплексам по переработке, а 13 полигонов уже рекультивированы."Сейчас в рамках проекта "Чистая страна" мы работаем с опережением планов. Так, раньше намеченных сроков начинаем рекультивацию полигонов "Егорьевский", "Воловичи" в Коломенском округе, "Поварово" в Солнечногорске и "Ядрово" в Волоколамске", - сказал Разин.Он также добавил, что в 2022 году начнутся работы на полигонах "Талдомский"" и "Заволенье" в Орехово-Зуевском округе, "Сафоново" в Раменском и "Лесная" в Серпухове. На 2023 год запланировано начало рекультивации "Шатурского" и "Непейно" в Дмитровском округе.
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серпухов, солнечногорск, московская область (подмосковье)
15:54 24.11.2021
 

Реализация проекта "Чистая страна" в Подмосковье идет с опережением сроков

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области , Денис ТрудниковМинистр экологии и природопользования Андрей Разин
Министр экологии и природопользования Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области , Денис Трудников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Реализация федерального проекта "Чистая страна" на территории Московской области идет с опережением сроков, рассказал заместитель председателя Правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.
В ходе брифинга он напомнил, что все 39 объектов накопления отходов в регионе прекратили работу, уступив место современным комплексам по переработке, а 13 полигонов уже рекультивированы.
"Сейчас в рамках проекта "Чистая страна" мы работаем с опережением планов. Так, раньше намеченных сроков начинаем рекультивацию полигонов "Егорьевский", "Воловичи" в Коломенском округе, "Поварово" в Солнечногорске и "Ядрово" в Волоколамске", - сказал Разин.
Он также добавил, что в 2022 году начнутся работы на полигонах "Талдомский"" и "Заволенье" в Орехово-Зуевском округе, "Сафоново" в Раменском и "Лесная" в Серпухове. На 2023 год запланировано начало рекультивации "Шатурского" и "Непейно" в Дмитровском округе.
Полигон твердых бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 13:48Новости Подмосковья
Количество жалоб по вопросам экологии в Подмосковье увеличилось
 
Новости ПодмосковьяСерпуховСолнечногорскМосковская область (Подмосковье)
 
 
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