https://ria.ru/20211124/proekt-1760538905.html

Реализация проекта "Чистая страна" в Подмосковье идет с опережением сроков

Реализация проекта "Чистая страна" в Подмосковье идет с опережением сроков - РИА Новости, 24.11.2021

Реализация проекта "Чистая страна" в Подмосковье идет с опережением сроков

Реализация федерального проекта "Чистая страна" на территории Московской области идет с опережением сроков, рассказал заместитель председателя Правительства... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:54

2021-11-24T15:54

2021-11-24T15:54

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Реализация федерального проекта "Чистая страна" на территории Московской области идет с опережением сроков, рассказал заместитель председателя Правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.В ходе брифинга он напомнил, что все 39 объектов накопления отходов в регионе прекратили работу, уступив место современным комплексам по переработке, а 13 полигонов уже рекультивированы."Сейчас в рамках проекта "Чистая страна" мы работаем с опережением планов. Так, раньше намеченных сроков начинаем рекультивацию полигонов "Егорьевский", "Воловичи" в Коломенском округе, "Поварово" в Солнечногорске и "Ядрово" в Волоколамске", - сказал Разин.Он также добавил, что в 2022 году начнутся работы на полигонах "Талдомский"" и "Заволенье" в Орехово-Зуевском округе, "Сафоново" в Раменском и "Лесная" в Серпухове. На 2023 год запланировано начало рекультивации "Шатурского" и "Непейно" в Дмитровском округе.

https://ria.ru/20210329/ekologiya-1603288884.html

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