https://ria.ru/20211124/probki-1760452950.html

В Москве в среду ожидаются девятибалльные пробки

В Москве в среду ожидаются девятибалльные пробки - РИА Новости, 24.11.2021

В Москве в среду ожидаются девятибалльные пробки

Вечером в среду в Москве ожидаются пробки в 8-9 баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T07:55

2021-11-24T07:55

2021-11-24T07:55

общество

москва

ярославское шоссе

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вечером в среду в Москве ожидаются пробки в 8-9 баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в 5-6 баллов, а вечером они могут достичь 8-9 баллов.Отмечается, что утром в среду движение затруднено на Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов.

https://ria.ru/20211110/skorost-1758407854.html

москва

ярославское шоссе

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2021

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общество, москва, ярославское шоссе