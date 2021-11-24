https://ria.ru/20211124/probki-1760452950.html
В Москве в среду ожидаются девятибалльные пробки
В Москве в среду ожидаются девятибалльные пробки - РИА Новости, 24.11.2021
В Москве в среду ожидаются девятибалльные пробки
Вечером в среду в Москве ожидаются пробки в 8-9 баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T07:55
2021-11-24T07:55
2021-11-24T07:55
общество
москва
ярославское шоссе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598997067_0:345:3027:2048_1920x0_80_0_0_ba36ff82b0dcb8864423c254a14fc817.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вечером в среду в Москве ожидаются пробки в 8-9 баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в 5-6 баллов, а вечером они могут достичь 8-9 баллов.Отмечается, что утром в среду движение затруднено на Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов.
https://ria.ru/20211110/skorost-1758407854.html
москва
ярославское шоссе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598997067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b31e9ff43d500129c27dcc0bcd3f47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, ярославское шоссе
В Москве в среду ожидаются девятибалльные пробки
Дептранс Москвы: пробки вечером в среду могут достигнуть девяти баллов