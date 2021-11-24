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Презентация книги "Американская ловушка" Фредерика Пьеруччи
Презентация книги "Американская ловушка" Фредерика Пьеруччи - РИА Новости, 24.11.2021
Презентация книги "Американская ловушка" Фредерика Пьеруччи
6 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция французского писателя Фредерика ПЬЕРУЧЧИ, посвященная выходу книги "Американская ловушка".
2021-11-24T15:54
2021-11-24T15:54
анонсы
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1760544501.jpg?1637758451
Задать вопросВ апреле 2013 года автор, топ-менеджер одного из подразделений французской компании "Альстом", был задержан ФБР по подозрению в коррупции. Американские власти держали его в тюрьме больше двух лет, хотя он не брал ни цента. Главной целью было заставить французов заплатить гигантский штраф и продать акции компании конкуренту – американской корпорации "Дженерал Электрик". Эта история – наглядный пример тайной войны, которую Соединенные Штаты ведут в Европе, используя закон в качестве экономического оружия, дестабилизируя самые крупные международные компании и банки.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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5
4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
15:54 24.11.2021
 

Презентация книги "Американская ловушка" Фредерика Пьеруччи

Читать ria.ru в
6 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция французского писателя Фредерика ПЬЕРУЧЧИ, посвященная выходу книги "Американская ловушка".
Задать вопрос

В апреле 2013 года автор, топ-менеджер одного из подразделений французской компании "Альстом", был задержан ФБР по подозрению в коррупции. Американские власти держали его в тюрьме больше двух лет, хотя он не брал ни цента. Главной целью было заставить французов заплатить гигантский штраф и продать акции компании конкуренту – американской корпорации "Дженерал Электрик". Эта история – наглядный пример тайной войны, которую Соединенные Штаты ведут в Европе, используя закон в качестве экономического оружия, дестабилизируя самые крупные международные компании и банки.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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