https://ria.ru/20211124/prezentatsiya-knigi-1760544501.html

Презентация книги "Американская ловушка" Фредерика Пьеруччи

Презентация книги "Американская ловушка" Фредерика Пьеруччи - РИА Новости, 24.11.2021

Презентация книги "Американская ловушка" Фредерика Пьеруччи

6 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция французского писателя Фредерика ПЬЕРУЧЧИ, посвященная выходу книги "Американская ловушка".

2021-11-24T15:54

2021-11-24T15:54

2021-11-24T15:54

анонсы

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Задать вопросВ апреле 2013 года автор, топ-менеджер одного из подразделений французской компании "Альстом", был задержан ФБР по подозрению в коррупции. Американские власти держали его в тюрьме больше двух лет, хотя он не брал ни цента. Главной целью было заставить французов заплатить гигантский штраф и продать акции компании конкуренту – американской корпорации "Дженерал Электрик". Эта история – наглядный пример тайной войны, которую Соединенные Штаты ведут в Европе, используя закон в качестве экономического оружия, дестабилизируя самые крупные международные компании и банки.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы