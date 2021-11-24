Презентация книги "Американская ловушка" Фредерика Пьеруччи
6 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция французского писателя Фредерика ПЬЕРУЧЧИ, посвященная выходу книги "Американская ловушка".
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В апреле 2013 года автор, топ-менеджер одного из подразделений французской компании "Альстом", был задержан ФБР по подозрению в коррупции. Американские власти держали его в тюрьме больше двух лет, хотя он не брал ни цента. Главной целью было заставить французов заплатить гигантский штраф и продать акции компании конкуренту – американской корпорации "Дженерал Электрик". Эта история – наглядный пример тайной войны, которую Соединенные Штаты ведут в Европе, используя закон в качестве экономического оружия, дестабилизируя самые крупные международные компании и банки.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В апреле 2013 года автор, топ-менеджер одного из подразделений французской компании "Альстом", был задержан ФБР по подозрению в коррупции. Американские власти держали его в тюрьме больше двух лет, хотя он не брал ни цента. Главной целью было заставить французов заплатить гигантский штраф и продать акции компании конкуренту – американской корпорации "Дженерал Электрик". Эта история – наглядный пример тайной войны, которую Соединенные Штаты ведут в Европе, используя закон в качестве экономического оружия, дестабилизируя самые крупные международные компании и банки.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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