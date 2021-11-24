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Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 24.11.2021
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Температура в выходные в Москве будет выше климатической нормы на 3-4 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:24
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общество
москва
погода
татьяна позднякова
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Температура в выходные в Москве будет выше климатической нормы на 3-4 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные дни погода будет несоответствующая концу осени, потому что температура в течение суток будет около 0 градусов, то есть довольно теплая – градуса на 3-4 фон температуры будет выше климатической нормы. Местами будут небольшие осадки. Поскольку температура будет около 0 градусов и положительная, будет либо морось, либо мелкие дожди и в субботу, и в воскресенье", - рассказала Позднякова.Также она добавила, что характер погоды будет меняться сегодня, в среду, так как во второй половине дня начнется снег, который местами будет усиливаться до стадии умеренного снега. Возможна также местами метель.
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общество, москва, погода, татьяна позднякова
11:24 24.11.2021 (обновлено: 11:39 24.11.2021)
 
Москвичам рассказали о погоде в выходные

В Москве температура в выходные будет выше климатической нормы на три — четыре градуса

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Температура в выходные в Москве будет выше климатической нормы на 3-4 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные дни погода будет несоответствующая концу осени, потому что температура в течение суток будет около 0 градусов, то есть довольно теплая – градуса на 3-4 фон температуры будет выше климатической нормы. Местами будут небольшие осадки. Поскольку температура будет около 0 градусов и положительная, будет либо морось, либо мелкие дожди и в субботу, и в воскресенье", - рассказала Позднякова.
Также она добавила, что характер погоды будет меняться сегодня, в среду, так как во второй половине дня начнется снег, который местами будет усиливаться до стадии умеренного снега. Возможна также местами метель.
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ОбществоМоскваПогодаТатьяна Позднякова
 
 
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