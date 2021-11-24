https://ria.ru/20211124/pogoda-1760477121.html

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 24.11.2021

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Температура в выходные в Москве будет выше климатической нормы на 3-4 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 24.11.2021

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общество

москва

погода

татьяна позднякова

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Температура в выходные в Москве будет выше климатической нормы на 3-4 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные дни погода будет несоответствующая концу осени, потому что температура в течение суток будет около 0 градусов, то есть довольно теплая – градуса на 3-4 фон температуры будет выше климатической нормы. Местами будут небольшие осадки. Поскольку температура будет около 0 градусов и положительная, будет либо морось, либо мелкие дожди и в субботу, и в воскресенье", - рассказала Позднякова.Также она добавила, что характер погоды будет меняться сегодня, в среду, так как во второй половине дня начнется снег, который местами будет усиливаться до стадии умеренного снега. Возможна также местами метель.

https://ria.ru/20211118/pogoda-1759561042.html

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общество, москва, погода, татьяна позднякова