https://ria.ru/20211124/pogoda-1760464548.html
В Ростове-на-Дону выпал первый снег
В Ростове-на-Дону выпал первый снег - РИА Новости, 24.11.2021
В Ростове-на-Дону выпал первый снег
Первый снег выпал в Ростове-на-Дону в среду утром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:05
2021-11-24T10:05
2021-11-24T10:05
общество
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости. Первый снег выпал в Ростове-на-Дону в среду утром, передает корреспондент РИА Новости.Снег начал идти в ночь со вторника на среду и продолжается в настоящее время.Однако, по информации представителя Ростгидрометцентра, первый снег будет кратковременным и неустойчивым. "В связи с тем, что почва еще не успела остыть, он будет быстро таять", - сказал он РИА Новости.В ближайшие дни температура воздуха понизится в ночные часы до минус 14 градусов по северу области, днем она будет близкой к нулю. В южных районах она составит 2-5 градусов тепла.На ближайших выходных, по прогнозу синоптиков, из-за адвекции теплого воздуха температура снова повысится.
https://ria.ru/20211123/sneg-1760299893.html
ростов-на-дону
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общество, ростов-на-дону
В Ростове-на-Дону выпал первый снег
Первый снег выпал в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости.
Первый снег выпал в Ростове-на-Дону
в среду утром, передает корреспондент РИА Новости.
Снег начал идти в ночь со вторника на среду и продолжается в настоящее время.
Однако, по информации представителя Ростгидрометцентра, первый снег будет кратковременным и неустойчивым. "В связи с тем, что почва еще не успела остыть, он будет быстро таять", - сказал он РИА Новости.
В ближайшие дни температура воздуха понизится в ночные часы до минус 14 градусов по северу области, днем она будет близкой к нулю. В южных районах она составит 2-5 градусов тепла.
На ближайших выходных, по прогнозу синоптиков, из-за адвекции теплого воздуха температура снова повысится.