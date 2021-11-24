12:52 24.11.2021 (обновлено: 12:54 24.11.2021)
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Вучича в Сочи
Путин и Вучич на переговорах в Сочи обсудят цены на газ и борьбу с COVID-19
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Тема цен на газ будет на повестке дня во время переговоров президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича 25 ноября в Сочи, как и вопросы борьбы с коронавирусом, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В Сочи президент будет принимать президента Вучича. Это очень важные переговоры с нашим союзником, с нашим другом. Вы знаете, что наши отношения двусторонние носят особый характер, они весьма объемные с точки зрения пунктов взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и взаимодействия: торгово-экономического, инвестиционного и другого. Все это будет, естественно, на повестке дня", - сказал Песков.
"Что касается газа, да, мы неоднократно слышали заявления господина Вучича о том, что этот вопрос будет ставиться. Можно предположить, что, конечно, он будет тоже обсуждаться, будет на повестке дня. Конечно же, и вопросы борьбы с COVID будут затрагиваться и, что очень важно, ситуация на Балканах - не самая простая. И в целом обмен мнениями по международной обстановке, которая не менее тревожная", - сказал Песков.