https://ria.ru/20211124/peregovory-1760498417.html

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Вучича в Сочи

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Вучича в Сочи - РИА Новости, 24.11.2021

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Вучича в Сочи

Тема цен на газ будет на повестке дня во время переговоров президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича 25 ноября в Сочи, как и вопросы борьбы с РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:52

2021-11-24T12:52

2021-11-24T12:54

политика

сочи

сербия

владимир путин

дмитрий песков

александр вучич

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Тема цен на газ будет на повестке дня во время переговоров президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича 25 ноября в Сочи, как и вопросы борьбы с коронавирусом, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В Сочи президент будет принимать президента Вучича. Это очень важные переговоры с нашим союзником, с нашим другом. Вы знаете, что наши отношения двусторонние носят особый характер, они весьма объемные с точки зрения пунктов взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и взаимодействия: торгово-экономического, инвестиционного и другого. Все это будет, естественно, на повестке дня", - сказал Песков."Что касается газа, да, мы неоднократно слышали заявления господина Вучича о том, что этот вопрос будет ставиться. Можно предположить, что, конечно, он будет тоже обсуждаться, будет на повестке дня. Конечно же, и вопросы борьбы с COVID будут затрагиваться и, что очень важно, ситуация на Балканах - не самая простая. И в целом обмен мнениями по международной обстановке, которая не менее тревожная", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211123/serbiya-1760276162.html

сочи

сербия

россия

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политика, сочи, сербия, владимир путин, дмитрий песков, александр вучич, россия