https://ria.ru/20211124/otravlenie-1760630036.html

В Брянской области завели дело из-за массового отравления школьников

В Брянской области завели дело из-за массового отравления школьников - РИА Новости, 24.11.2021

В Брянской области завели дело из-за массового отравления школьников

Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с массовым отравлением учащихся школы в Климовском районе Брянской области, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T22:22

2021-11-24T22:22

2021-11-24T22:22

происшествия

брянская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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БРЯНСК, 24 ноя - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с массовым отравлением учащихся школы в Климовском районе Брянской области, сообщает СУСК по региону.Отмечается, что в среду в следственные органы поступила информация об обращении за медицинской помощью нескольких учащихся различных классов МБОУ "Климовская среднеобразовательная школа №1"."По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей - ред.). На месте происшествия во взаимодействии с санитарными врачами региона проведен осмотр, получены необходимые образцы для проведения исследований и экспертиз, анализируются медицинские документы, допрашиваются свидетели и очевидцы", - говорится в сообщении.Как уточняется на сайте управления Роспотребнадзора по Брянской области, у 27 школьников выявлены признаки пищевой токсикоинфекции.Работа пищеблока школы приостановлена.

https://ria.ru/20211018/otravlenie-1755081007.html

брянская область

россия

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происшествия, брянская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия