https://ria.ru/20211124/oborudovanie-1760530896.html

Подмосковные клиники получили гинекологическое оборудование

Подмосковные клиники получили гинекологическое оборудование - РИА Новости, 24.11.2021

Подмосковные клиники получили гинекологическое оборудование

Более 50 единиц гинекологического оборудования поступило в 29 Подмосковных больниц, говорится в сообщении регионального Минздрава. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:08

2021-11-24T15:08

2021-11-24T15:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

светлана стригункова

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Более 50 единиц гинекологического оборудования поступило в 29 Подмосковных больниц, говорится в сообщении регионального Минздрава.Оборудование закуплено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годов."Мы продолжаем оснащать наши больницы современным диагностическим оборудованием, которое необходимо для раннего выявления заболеваний, когда они поддаются эффективному лечению. В наши медицинские организации поступило 54 единицы оборудования", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.

https://ria.ru/20211020/tekhnologii-1755391720.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье), здоровье - общество, светлана стригункова