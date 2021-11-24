https://ria.ru/20211124/oborudovanie-1760530896.html
Подмосковные клиники получили гинекологическое оборудование
Подмосковные клиники получили гинекологическое оборудование - РИА Новости, 24.11.2021
Подмосковные клиники получили гинекологическое оборудование
Более 50 единиц гинекологического оборудования поступило в 29 Подмосковных больниц, говорится в сообщении регионального Минздрава. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:08
2021-11-24T15:08
2021-11-24T15:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
светлана стригункова
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Более 50 единиц гинекологического оборудования поступило в 29 Подмосковных больниц, говорится в сообщении регионального Минздрава.Оборудование закуплено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годов."Мы продолжаем оснащать наши больницы современным диагностическим оборудованием, которое необходимо для раннего выявления заболеваний, когда они поддаются эффективному лечению. В наши медицинские организации поступило 54 единицы оборудования", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20211020/tekhnologii-1755391720.html
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московская область (подмосковье), здоровье - общество, светлана стригункова