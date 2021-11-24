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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211124/novosibirsk-1760482305.html
В Новосибирске появилась туристическая полиция
В Новосибирске появилась туристическая полиция - РИА Новости, 24.11.2021
В Новосибирске появилась туристическая полиция
Подразделение туристической полиции появилось в Новосибирске в преддверии крупных международных спортивных соревнований — чемпионата мира по волейболу в 2022... РИА Новости, 24.11.2021
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Подразделение туристической полиции появилось в Новосибирске в преддверии крупных международных спортивных соревнований — чемпионата мира по волейболу в 2022 году и чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд в 2023 году, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Она отметила, что в специализированный взвод вошли сотрудники полка патрульно-постовой службы (ППС) и других подразделений органов внутренних дел."Им предстоит пройти обучение, включающее в том числе курсы психологии, иностранных языков и языка жестов", — добавила Волк.Подобные подразделения существуют и в других городах России — Москве и Санкт-Петербурге. Чемпионат мира по волейболу пройдет в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи турнира примет, в том числе, и Новосибирск. Молодежный чемпионат мира 2023 года по хоккею пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.
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спорт, соревнования, новосибирск, новости - туризм, туристы, ирина волк, туризм, россия
12:22 24.11.2021
 
В Новосибирске появилась туристическая полиция

Туристическая полиция появилась в Новосибирске в преддверии чемпионата мира по волейболу

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время рейда по соблюдению масочного режима
Сотрудник полиции во время рейда по соблюдению масочного режима - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Подразделение туристической полиции появилось в Новосибирске в преддверии крупных международных спортивных соревнований — чемпионата мира по волейболу в 2022 году и чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд в 2023 году, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она отметила, что в специализированный взвод вошли сотрудники полка патрульно-постовой службы (ППС) и других подразделений органов внутренних дел.
"Им предстоит пройти обучение, включающее в том числе курсы психологии, иностранных языков и языка жестов", — добавила Волк.
Подобные подразделения существуют и в других городах России — Москве и Санкт-Петербурге.
Чемпионат мира по волейболу пройдет в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи турнира примет, в том числе, и Новосибирск. Молодежный чемпионат мира 2023 года по хоккею пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.
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