https://ria.ru/20211124/novosibirsk-1760482305.html

В Новосибирске появилась туристическая полиция

В Новосибирске появилась туристическая полиция - РИА Новости, 24.11.2021

В Новосибирске появилась туристическая полиция

Подразделение туристической полиции появилось в Новосибирске в преддверии крупных международных спортивных соревнований — чемпионата мира по волейболу в 2022... РИА Новости, 24.11.2021

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Подразделение туристической полиции появилось в Новосибирске в преддверии крупных международных спортивных соревнований — чемпионата мира по волейболу в 2022 году и чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд в 2023 году, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Она отметила, что в специализированный взвод вошли сотрудники полка патрульно-постовой службы (ППС) и других подразделений органов внутренних дел."Им предстоит пройти обучение, включающее в том числе курсы психологии, иностранных языков и языка жестов", — добавила Волк.Подобные подразделения существуют и в других городах России — Москве и Санкт-Петербурге. Чемпионат мира по волейболу пройдет в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи турнира примет, в том числе, и Новосибирск. Молодежный чемпионат мира 2023 года по хоккею пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

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