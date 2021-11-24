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Туризм
https://ria.ru/20211124/novayazelandiya-1760472206.html
Новая Зеландия назвала дату открытия границ
Новая Зеландия назвала дату открытия границ - РИА Новости, 24.11.2021
Новая Зеландия назвала дату открытия границ
Полностью привитые от COVID-19 пассажиры смогут приезжать из соседней Австралии в Новую Зеландию без карантина с 17 января, а из других стран после двухкратной... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:37
2021-11-24T13:49
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новости - туризм
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Полностью привитые от COVID-19 пассажиры смогут приезжать из соседней Австралии в Новую Зеландию без карантина с 17 января, а из других стран после двухкратной прививки — с 30 апреля 2022 года, заявил в среду на своем официальном сайте министр Крис Хипкинс, ответственный за меры против коронавируса.По его словам, сами новозеландцы, находящиеся в других государствах, помимо Австралии, смогут приезжать на родину уже с 13 февраля."Поэтапный подход к восстановлению связи с миром — самый безопасный", — заявил Хипкинс. В следующем месяце правительство перестанет считать странами с "очень высоким риском" COVID-19 Индонезию, Фиджи, Индию, Пакистан и Бразилию.Всего за все время пандемии в Новой Зеландии зарегистрировано меньше 11 тысяч заболевших коронавирусом, умерло 40 человек.
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индонезия, фиджи, индия, бразилия, пакистан, новая зеландия, новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм, коронавирус covid-19
13:37 24.11.2021 (обновлено: 13:49 24.11.2021)
 
Новая Зеландия назвала дату открытия границ

Привитые от COVID-19 смогут прибывать в Новую Зеландию без карантина с 30 апреля 2022 года

© Фото : Наталья ОльшевскаяНовая Зеландия
Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : Наталья Ольшевская
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Полностью привитые от COVID-19 пассажиры смогут приезжать из соседней Австралии в Новую Зеландию без карантина с 17 января, а из других стран после двухкратной прививки — с 30 апреля 2022 года, заявил в среду на своем официальном сайте министр Крис Хипкинс, ответственный за меры против коронавируса.
По его словам, сами новозеландцы, находящиеся в других государствах, помимо Австралии, смогут приезжать на родину уже с 13 февраля.
"Поэтапный подход к восстановлению связи с миром — самый безопасный", — заявил Хипкинс.
В следующем месяце правительство перестанет считать странами с "очень высоким риском" COVID-19 Индонезию, Фиджи, Индию, Пакистан и Бразилию.
Всего за все время пандемии в Новой Зеландии зарегистрировано меньше 11 тысяч заболевших коронавирусом, умерло 40 человек.
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