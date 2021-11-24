Блеск, сила, красота: девушки и мотоциклы на выставке EICMA
Выставка велосипедов и мотоциклов EICMA — одна из самых крупных и важных для отрасли.
Выставка велосипедов и мотоциклов EICMA — одна из самых крупных и важных для отрасли.
Именно здесь ведущие производители представляют главные новинки сезона.
Массовые и эксклюзивные мотоциклы, проверенные и концептуальные — для всех найдется место.
Массовые и эксклюзивные мотоциклы, проверенные и концептуальные — для всех найдется место.
EICMA — это почти 80 тысяч квадратных метров экспозиции.
И, конечно, грандиозный показ мотоциклов.
Мотосалон в этом году открыт для посетителей с 25 по 28 ноября.
Миланская мотовыставка — старейшая в мире, ее проводят с 1914 года.
За это время она лишь укрепила позиции и превратилась из домашнего события в форум, формирующий тренды.
За это время она лишь укрепила позиции и превратилась из домашнего события в форум, формирующий тренды.
EICMA сегодня — источник вдохновения для изобретателей и законодатель мод для любителей техники.
EICMA сегодня — источник вдохновения для изобретателей и законодатель мод для любителей техники.
Каждый год мотошоу собирает огромное число гостей и участников.
Мужчина фотографирует модель, представляющую мотоцикл MV Agusta на выставке в Милане.
Мужчина фотографирует модель, представляющую мотоцикл MV Agusta на выставке в Милане.