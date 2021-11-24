https://ria.ru/20211124/motosalon-1760496310.html

Блеск, сила, красота: девушки и мотоциклы на выставке EICMA

Блеск, сила, красота: девушки и мотоциклы на выставке EICMA - РИА Новости, 24.11.2021

Блеск, сила, красота: девушки и мотоциклы на выставке EICMA

Внимание гонщиков и любителей мотоциклов на этой неделе приковано к Италии, где проходит 78-я международная выставка EICMA 2021. Это всегда больше, чем... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:47

2021-11-24T15:47

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фото

милан

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Внимание гонщиков и любителей мотоциклов на этой неделе приковано к Италии, где проходит 78-я международная выставка EICMA 2021. Это всегда больше, чем демонстрация технических новинок. Прогулка по экспозиции — в фотоленте Ria.ru.

милан

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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