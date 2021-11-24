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Блеск, сила, красота: девушки и мотоциклы на выставке EICMA
Блеск, сила, красота: девушки и мотоциклы на выставке EICMA - РИА Новости, 24.11.2021
Блеск, сила, красота: девушки и мотоциклы на выставке EICMA
Внимание гонщиков и любителей мотоциклов на этой неделе приковано к Италии, где проходит 78-я международная выставка EICMA 2021. Это всегда больше, чем... РИА Новости, 24.11.2021
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Внимание гонщиков и любителей мотоциклов на этой неделе приковано к Италии, где проходит 78-я международная выставка EICMA 2021. Это всегда больше, чем демонстрация технических новинок. Прогулка по экспозиции — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, милан
15:47 24.11.2021 (обновлено: 16:04 24.11.2021)
 

Блеск, сила, красота: девушки и мотоциклы на выставке EICMA

Читать ria.ru в
Внимание гонщиков и любителей мотоциклов на этой неделе приковано к Италии, где проходит 78-я международная выставка EICMA 2021. Это всегда больше, чем демонстрация технических новинок. Прогулка по экспозиции — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2021 / Piero Cruciatti

Выставка велосипедов и мотоциклов EICMA — одна из самых крупных и важных для отрасли.

Модель позирует на электроскутере Vespa от Piaggio на в 78-й Международной выставке велосипедов и мотоциклов в Милане
1 из 11

Выставка велосипедов и мотоциклов EICMA — одна из самых крупных и важных для отрасли.

© AFP 2021 / Piero Cruciatti
© AFP 2021 / Piero Cruciatti

Именно здесь ведущие производители представляют главные новинки сезона.

Модель представляет мотоцикл Suzuki Katana на 78-й Международной выставке велосипедов и мотоциклов в Милане
2 из 11

Именно здесь ведущие производители представляют главные новинки сезона.

© AFP 2021 / Piero Cruciatti
© AFP 2021 / Piero Cruciatti

Массовые и эксклюзивные мотоциклы, проверенные и концептуальные — для всех найдется место.

Модель представляет мотоцикл Suzuki на 78-й Международной выставке велосипедов и мотоциклов в Милане
3 из 11

Массовые и эксклюзивные мотоциклы, проверенные и концептуальные — для всех найдется место.

© AFP 2021 / Piero Cruciatti
© AFP 2021 / Piero Cruciatti

EICMA — это почти 80 тысяч квадратных метров экспозиции.

Мужчина фотографирует мотоцикл Honda на 78-q Международной выставке велосипедов и мотоциклов в Милане
4 из 11

EICMA — это почти 80 тысяч квадратных метров экспозиции.

© AFP 2021 / Piero Cruciatti
© AFP 2021 / Piero Cruciatti

И, конечно, грандиозный показ мотоциклов.

Модель представляет мотоцикл Yamaha XSR900 на 78-й Международной выставке велосипедов и мотоциклов в Милане
5 из 11

И, конечно, грандиозный показ мотоциклов.

© AFP 2021 / Piero Cruciatti
© AFP 2021 / Piero Cruciatti

Мотосалон в этом году открыт для посетителей с 25 по 28 ноября.

Модель представляет Ducati Panigale на 78-й Международной выставке велосипедов и мотоциклов в Милане
6 из 11

Мотосалон в этом году открыт для посетителей с 25 по 28 ноября.

© AFP 2021 / Piero Cruciatti
© AFP 2021 / Piero Cruciatti

Миланская мотовыставка — старейшая в мире, ее проводят с 1914 года.

Модель представляет Kawasaki Ninja H2SX на 78-й Международной выставке велосипедов и мотоциклов в Милане
7 из 11

Миланская мотовыставка — старейшая в мире, ее проводят с 1914 года.

© AFP 2021 / Piero Cruciatti
© AFP 2021 / Piero Cruciatti

За это время она лишь укрепила позиции и превратилась из домашнего события в форум, формирующий тренды.

Модели представляют скутеры Vespa на 78-й Международной выставке велосипедов и мотоциклов в Милане
8 из 11

За это время она лишь укрепила позиции и превратилась из домашнего события в форум, формирующий тренды.

© AFP 2021 / Piero Cruciatti
© AFP 2021 / Piero Cruciatti

EICMA сегодня — источник вдохновения для изобретателей и законодатель мод для любителей техники.

Модель представляет мотоцикл Kawasaki Ninja H2SXSE на 78-й Международной выставке велосипедов и мотоциклов в Милане
9 из 11

EICMA сегодня — источник вдохновения для изобретателей и законодатель мод для любителей техники.

© AFP 2021 / Piero Cruciatti
© AFP 2021 / Piero Cruciatti

Каждый год мотошоу собирает огромное число гостей и участников.

Модели представляют мотоциклы Aprilia на 78-й Международной выставке велосипедов и мотоциклов в Милане
10 из 11

Каждый год мотошоу собирает огромное число гостей и участников.

© AFP 2021 / Piero Cruciatti
© AFP 2021 / Piero Cruciatti

Мужчина фотографирует модель, представляющую мотоцикл MV Agusta на выставке в Милане.

Мужчина фотографирует модель, представляющую мотоцикл MV Agusta на 78-й Международной выставке велосипедов и мотоциклов в Милане
11 из 11

Мужчина фотографирует модель, представляющую мотоцикл MV Agusta на выставке в Милане.

© AFP 2021 / Piero Cruciatti
 
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