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В Москве прошел пик снегопада
В Москве прошел пик снегопада - РИА Новости, 24.11.2021
В Москве прошел пик снегопада
В Москве за время снегопада выпало от 2 до 3 сантиметров осадков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T22:19
2021-11-24T22:19
2021-11-24T22:19
общество
москва
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Москве за время снегопада выпало от 2 до 3 сантиметров осадков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Согласно прогнозам синоптиков, пик снегопада в столице пройден. В различных районах города прирост свежевыпавшего снега составил от 2 до 3 см. Городские службы провели подметание улично-дорожной сети с выборочной противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.Отмечается, что до 09.00 местами ожидаются небольшие осадки, температура воздуха от минус 1 до плюс 1, что может способствовать образованию гололедицы."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Под особым контролем - опасные для движения транспорта участки дорог. При необходимости проведем выборочную противогололедную обработку. До утра местами порывы ветра до 14 м/с. Будьте предельно внимательны на улице", - дополняется в сообщении.
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общество, москва, россия
В Москве прошел пик снегопада
Мэрия Москвы: выпало 2-3 сантиметра снега, пик снегопада пройден
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
В Москве
за время снегопада выпало от 2 до 3 сантиметров осадков, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"Согласно прогнозам синоптиков, пик снегопада в столице пройден. В различных районах города прирост свежевыпавшего снега составил от 2 до 3 см. Городские службы провели подметание улично-дорожной сети с выборочной противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до 09.00 местами ожидаются небольшие осадки, температура воздуха от минус 1 до плюс 1, что может способствовать образованию гололедицы.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Под особым контролем - опасные для движения транспорта участки дорог. При необходимости проведем выборочную противогололедную обработку. До утра местами порывы ветра до 14 м/с. Будьте предельно внимательны на улице", - дополняется в сообщении.