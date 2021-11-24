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В Москве прошел пик снегопада

В Москве прошел пик снегопада - РИА Новости, 24.11.2021

В Москве прошел пик снегопада

В Москве за время снегопада выпало от 2 до 3 сантиметров осадков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T22:19

2021-11-24T22:19

2021-11-24T22:19

общество

москва

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Москве за время снегопада выпало от 2 до 3 сантиметров осадков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Согласно прогнозам синоптиков, пик снегопада в столице пройден. В различных районах города прирост свежевыпавшего снега составил от 2 до 3 см. Городские службы провели подметание улично-дорожной сети с выборочной противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.Отмечается, что до 09.00 местами ожидаются небольшие осадки, температура воздуха от минус 1 до плюс 1, что может способствовать образованию гололедицы."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Под особым контролем - опасные для движения транспорта участки дорог. При необходимости проведем выборочную противогололедную обработку. До утра местами порывы ветра до 14 м/с. Будьте предельно внимательны на улице", - дополняется в сообщении.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, россия