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Москвичей попросили отложить вечерние поездки из-за снегопада
Москвичей попросили отложить вечерние поездки из-за снегопада - РИА Новости, 24.11.2021
Москвичей попросили отложить вечерние поездки из-за снегопада
Москвичей попросили отложить вечерние поездки на более позднее время из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:09
2021-11-24T17:09
общество
москва
авто
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москвичей попросили отложить вечерние поездки на более позднее время из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."ЦОДД рекомендует водителям отложить вечерние поездки на более позднее время из-за снегопада. По прогнозу синоптиков, до конца дня в Москве ожидается снег с дождём. На дорогах гололедица. Все это негативно влияет на дорожную ситуацию. Высокая загруженность будет сохранятся до 20 часов", - говорится в сообщении.Отмечается, что основные заторы наблюдаются в центральной части города - автомобилисты едут медленнее и осторожнее из-за погодных условий. Сложная ситуация на 26 и 90 километрах МКАД и на внутренней стороне ТТК - там проводятся дорожные работы."Рекомендуем автомобилистам перенести поездки на более позднее время - после 20 часов. Также просим автомобилистов быть внимательными и осторожными на дороге, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений", - добавили в ведомстве.
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общество, москва, авто, центр организации дорожного движения (цодд)
17:09 24.11.2021
 
Москвичей попросили отложить вечерние поездки из-за снегопада

Москвичей попросили отложить вечерние поездки на более позднее время из-за снегопада

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москвичей попросили отложить вечерние поездки на более позднее время из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"ЦОДД рекомендует водителям отложить вечерние поездки на более позднее время из-за снегопада. По прогнозу синоптиков, до конца дня в Москве ожидается снег с дождём. На дорогах гололедица. Все это негативно влияет на дорожную ситуацию. Высокая загруженность будет сохранятся до 20 часов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основные заторы наблюдаются в центральной части города - автомобилисты едут медленнее и осторожнее из-за погодных условий. Сложная ситуация на 26 и 90 километрах МКАД и на внутренней стороне ТТК - там проводятся дорожные работы.
"Рекомендуем автомобилистам перенести поездки на более позднее время - после 20 часов. Также просим автомобилистов быть внимательными и осторожными на дороге, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений", - добавили в ведомстве.
Здание Московской городской думы - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
Вчера, 11:15
МГД одобрила эксперимент с использованием беспилотных автомобилей в Москве
 
ОбществоМоскваАвтоЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
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