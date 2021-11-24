https://ria.ru/20211124/moskva-1760570562.html

Москвичей попросили отложить вечерние поездки из-за снегопада

Москвичей попросили отложить вечерние поездки из-за снегопада - РИА Новости, 24.11.2021

Москвичей попросили отложить вечерние поездки из-за снегопада

Москвичей попросили отложить вечерние поездки на более позднее время из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:09

2021-11-24T17:09

2021-11-24T17:09

общество

москва

авто

центр организации дорожного движения (цодд)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москвичей попросили отложить вечерние поездки на более позднее время из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."ЦОДД рекомендует водителям отложить вечерние поездки на более позднее время из-за снегопада. По прогнозу синоптиков, до конца дня в Москве ожидается снег с дождём. На дорогах гололедица. Все это негативно влияет на дорожную ситуацию. Высокая загруженность будет сохранятся до 20 часов", - говорится в сообщении.Отмечается, что основные заторы наблюдаются в центральной части города - автомобилисты едут медленнее и осторожнее из-за погодных условий. Сложная ситуация на 26 и 90 километрах МКАД и на внутренней стороне ТТК - там проводятся дорожные работы."Рекомендуем автомобилистам перенести поездки на более позднее время - после 20 часов. Также просим автомобилистов быть внимательными и осторожными на дороге, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20211124/taksi-1760475566.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, авто, центр организации дорожного движения (цодд)