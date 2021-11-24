https://ria.ru/20211124/mosgorduma-1760632109.html
Мосгордума приняла бюджет столицы на 2022-2024 годы
Мосгордума приняла бюджет столицы на 2022-2024 годы - РИА Новости, 24.11.2021
Мосгордума приняла бюджет столицы на 2022-2024 годы
Мосгордума приняла бюджет столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов с учетом поправок, которыми предлагается увеличить расходы почти на 15... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T22:47
2021-11-24T22:47
2021-11-24T22:47
экономика
москва
московская городская дума
алексей шапошников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/24/1556352461_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_ef6082d6ab86d06046eb74cfe79272f2.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мосгордума приняла бюджет столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов с учетом поправок, которыми предлагается увеличить расходы почти на 15 миллиардов рублей, соответствующее решение было принято на пленарном заседании думы в среду.Ранее 3 ноября депутаты столичного парламента приняли в первом чтении бюджет столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Позднее к проекту бюджета было внесено 107 поправок. Во вторник комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала 8 из 107 поправок, которыми предлагается увеличить расходы почти на 15 миллиардов рублей, в частности, на капремонт поликлиник, программы профессионального обучения старшеклассников, на организацию отдыха детей, развитие спорта и волонтерства.По словам руководителя столичного департамента финансов Елены Зяббаровой, принятые поправки носят социальный характер и имеют общегородское значение, источником их финансового обеспечения будет резервный фонд.Благодаря принятым поправкам расходы на социальные программы в 2022 году увеличатся на 9,1%, в частности, расходы по программе "Столичное здравоохранение" увеличатся до 8,3%, по программе "Социальная поддержка жителей" до 5,8%, по программе "Столичное образование" до 8,8%, по программе "Развитие культурно-туристической среды и сохранения культурного наследия" до 11,2%.В свою очередь председатель контрольно-счетной палаты Москвы Виктор Двуреченских отметил, что одобренные редактором поправки соответствуют законодательству РФ и города Москвы."Пакет поправок принят", - сказал по итогам голосования за поправки зампредседателя МГД Степан Орлов.После рассмотрения отклоненных поправок депутаты проголосовали за принятие бюджета в целом."Решение о принятии во втором чтении бюджета города Москвы на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов оформляется постановлением думы... На голосование ставится вопрос о принятии закона города Москвы о бюджете.... За 29 против 15, воздержался один, все голоса учтены", - сказал председатель МГД Алексей Шапошников.
https://ria.ru/20210802/sobyanin-1743915242.html
https://realty.ria.ru/20211012/byudzhet-1754221365.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/24/1556352461_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_c4ad32391a356675b2408a30093fe17e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, московская городская дума, алексей шапошников
Мосгордума приняла бюджет столицы на 2022-2024 годы
Мосгордума приняла бюджет столицы до 2024 года с увеличением расходов на 15 млрд рублей
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мосгордума
приняла бюджет столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов с учетом поправок, которыми предлагается увеличить расходы почти на 15 миллиардов рублей, соответствующее решение было принято на пленарном заседании думы в среду.
Ранее 3 ноября депутаты столичного парламента приняли в первом чтении бюджет столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Позднее к проекту бюджета было внесено 107 поправок. Во вторник комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала 8 из 107 поправок, которыми предлагается увеличить расходы почти на 15 миллиардов рублей, в частности, на капремонт поликлиник, программы профессионального обучения старшеклассников, на организацию отдыха детей, развитие спорта и волонтерства.
По словам руководителя столичного департамента финансов Елены Зяббаровой
, принятые поправки носят социальный характер и имеют общегородское значение, источником их финансового обеспечения будет резервный фонд.
Благодаря принятым поправкам расходы на социальные программы в 2022 году увеличатся на 9,1%, в частности, расходы по программе "Столичное здравоохранение" увеличатся до 8,3%, по программе "Социальная поддержка жителей" до 5,8%, по программе "Столичное образование" до 8,8%, по программе "Развитие культурно-туристической среды и сохранения культурного наследия" до 11,2%.
В свою очередь председатель контрольно-счетной палаты Москвы Виктор Двуреченских
отметил, что одобренные редактором поправки соответствуют законодательству РФ
и города Москвы
.
"Пакет поправок принят", - сказал по итогам голосования за поправки зампредседателя МГД Степан Орлов
.
После рассмотрения отклоненных поправок депутаты проголосовали за принятие бюджета в целом.
"Решение о принятии во втором чтении бюджета города Москвы на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов оформляется постановлением думы... На голосование ставится вопрос о принятии закона города Москвы о бюджете.... За 29 против 15, воздержался один, все голоса учтены", - сказал председатель МГД Алексей Шапошников
.