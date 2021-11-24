https://ria.ru/20211124/mosgorduma-1760632109.html

Мосгордума приняла бюджет столицы на 2022-2024 годы

Мосгордума приняла бюджет столицы на 2022-2024 годы - РИА Новости, 24.11.2021

Мосгордума приняла бюджет столицы на 2022-2024 годы

Мосгордума приняла бюджет столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов с учетом поправок, которыми предлагается увеличить расходы почти на 15... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T22:47

2021-11-24T22:47

2021-11-24T22:47

экономика

москва

московская городская дума

алексей шапошников

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мосгордума приняла бюджет столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов с учетом поправок, которыми предлагается увеличить расходы почти на 15 миллиардов рублей, соответствующее решение было принято на пленарном заседании думы в среду.Ранее 3 ноября депутаты столичного парламента приняли в первом чтении бюджет столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Позднее к проекту бюджета было внесено 107 поправок. Во вторник комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала 8 из 107 поправок, которыми предлагается увеличить расходы почти на 15 миллиардов рублей, в частности, на капремонт поликлиник, программы профессионального обучения старшеклассников, на организацию отдыха детей, развитие спорта и волонтерства.По словам руководителя столичного департамента финансов Елены Зяббаровой, принятые поправки носят социальный характер и имеют общегородское значение, источником их финансового обеспечения будет резервный фонд.Благодаря принятым поправкам расходы на социальные программы в 2022 году увеличатся на 9,1%, в частности, расходы по программе "Столичное здравоохранение" увеличатся до 8,3%, по программе "Социальная поддержка жителей" до 5,8%, по программе "Столичное образование" до 8,8%, по программе "Развитие культурно-туристической среды и сохранения культурного наследия" до 11,2%.В свою очередь председатель контрольно-счетной палаты Москвы Виктор Двуреченских отметил, что одобренные редактором поправки соответствуют законодательству РФ и города Москвы."Пакет поправок принят", - сказал по итогам голосования за поправки зампредседателя МГД Степан Орлов.После рассмотрения отклоненных поправок депутаты проголосовали за принятие бюджета в целом."Решение о принятии во втором чтении бюджета города Москвы на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов оформляется постановлением думы... На голосование ставится вопрос о принятии закона города Москвы о бюджете.... За 29 против 15, воздержался один, все голоса учтены", - сказал председатель МГД Алексей Шапошников.

https://ria.ru/20210802/sobyanin-1743915242.html

https://realty.ria.ru/20211012/byudzhet-1754221365.html

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экономика, москва, московская городская дума, алексей шапошников