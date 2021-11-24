https://ria.ru/20211124/modul-1760201706.html

Узловой модуль "Причал"

Узловой модуль "Причал" - РИА Новости, 24.11.2021

Узловой модуль "Причал"

Универсальный узловой модуль "Причал" разработки и производства Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С.П. Королева предназначен для расширения... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T02:47

2021-11-24T02:47

2021-11-24T02:47

справки

наса

международная космическая станция (мкс)

россия

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Универсальный узловой модуль "Причал" разработки и производства Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С.П. Королева предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции (МКС), созданной и эксплуатируемой в международной кооперации. Она используется как многоцелевой исследовательский комплекс. МКС имеет модульную структуру; сборка происходит путем последовательного присоединения к комплексу очередного модуля или блока, доставленного на орбиту. Модули создаются странами – участницами проекта, представленными своими космическими агентствами: Канадой (Канадское космическое агентство, ККА), Россией (Федеральное космическое агентство, Роскосмос), США (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, НАСА), Японией (Японское агентство по аэрокосмическим исследованиям, ДЖАКСА) и странами – членами Европейского космического агентства (ЕКА). По межправительственному соглашению 1998 года МКС состоит из двух интегрированных сегментов: российского и американского. На начало ноября 2021 года в состав российского сегмента МКС входили пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан за средства НАСА и принадлежит им, запущен в 1998 году, стал первым модулем МКС), служебный модуль "Звезда" (2000), малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010) и многоцелевой лабораторный модуль "Наука" (2021). Узловой модуль "Причал" должен стать последним модулем, который Россия собирается ввести в состав своего сегмента МКС. Он имеет пять портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей, а также различных модулей. "Причал" позволит стыковать к МКС, в частности, новый российский космический корабль "Орел", предназначенный для полетов к Луне. Узловой модуль "Причал" представляет собой сферический герметичный отсек с размещенными внутри и снаружи него составными частями, обеспечивающими выполнение его задач. Его стартовая масса равна 4,65 тонны, диаметр корпуса – 3,3 метра, герметичный объем – 19 кубических метров. В состав узлового модуля входят корпус и комплекс бортовых систем, включающий систему управления бортовой аппаратурой, радиотехнические средства, систему обеспечения теплового режима, средства обеспечения газового состава, средства управления движением и навигации, транзитные магистрали дозаправки топливом, систему стыковки активную гибридную, систему стыковки пассивную гибридную, средства перестыковки. На "Причале" применена пассивная система обеспечения теплового режима на тепловых трубах с использованием автоматических электронагревателей в паре с электронными переключателями.На внешней поверхности корпуса размещены активный гибридный агрегат стыковки, агрегат стыковки пассивный комбинированный и четыре агрегата стыковки пассивных гибридных боковых. В целях обеспечения стыковки к узловому модулю на его внешней поверхности по оси пассивного комбинированого стыковочного агрегата размещены антенны пассивной аппаратуры системы сближения "Курс-П", мишени стыковки и мишени контроля, блок телекамеры из состава радиотехнических средств, а также такелажные элементы средств перестыковки. Аппаратура "Причала" обеспечивает возможность перестыковки изделий, оснащенных манипулятором-перестыковщиком, с осевого порта на боковой и обратно. В целях обеспечения передачи компонентов топлива на внешней поверхности размещены трубопроводы и блоки клапанов транзитных магистралей дозаправки топливом. Для обеспечения фиксации космонавта (оператора) при выполнении внекорабельной деятельности на внешней поверхности также установлены поручни средств фиксации оператора. Корпус и расположенные на его поверхности кабели, трубопроводы и агрегаты закрыты листами микрометеороидной защиты. Внутренний объем сферического корпуса разделен панелями интерьера на две зоны – приборную и обитаемую. Панели интерьера со средствами фиксации оператора устанавливаются на рамы силового каркаса приборной зоны. Силовой каркас приборной зоны, а также посадочные места из состава корпуса являются конструктивной базой для установки оборудования внутри корпуса, в том числе доставляемого. Места внутри корпуса, не закрытые интерьером, закрываются фальшь-панелями, крепление которых позволяет осуществить, при необходимости, их замену на этапе целевого использования. На внутренней поверхности корпуса установлены электронагреватели с электронными переключателями, обеспечивающие термостатирование корпуса.Узловой модуль выводится на орбиту в составе транспортного грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ" при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1б". Для обеспечения функционирования узлового модуля "Причал" в составе транспортного грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ" на его внешней поверхности со стороны активного агрегата стыковки установлены телекамера контроля стыковки и передающая антенна системы "Клест", антенны активной системы сближения "Курс-НА".Запуск грузового корабля "Прогресс М-УМ" с модулем "Причал" намечается на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур (Казахстан) 24 ноября 2021 года. Его планируется пристыковать к модулю "Наука" 26 ноября. Готовясь к этому, российские космонавты 12 ноября 2021 года поменяли программное обеспечение многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, наса, международная космическая станция (мкс), россия