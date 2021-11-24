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У беженцев в Брузгах не выявили коронавирус, сообщил сенатор
У беженцев в Брузгах не выявили коронавирус, сообщил сенатор - РИА Новости, 24.11.2021
У беженцев в Брузгах не выявили коронавирус, сообщил сенатор
Ни у беженцев, размещенных в логистическом центре в белорусских Брузгах на границе с Польшей, ни у журналистов, работающих там, случаев коронавируса выявлено не РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:18
2021-11-24T16:18
в мире
белоруссия
минск
брестская область
красный крест
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 24 ноя - РИА Новости. Ни у беженцев, размещенных в логистическом центре в белорусских Брузгах на границе с Польшей, ни у журналистов, работающих там, случаев коронавируса выявлено не было, сообщил председатель постоянной комиссии верхней палаты парламента Белоруссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович."Проводили и тестирование (на коронавирус - ред.), в том числе. Во-первых, кто попадает в больницу, всех пациентов в обязательном порядке тестируем. И по желанию тестируем журналистов, которые, отработав смену, уезжают на отдых", - сказал Лискович журналистам. Сенатор отметил, что случаев коронавируса не было выявлено "ни у журналистов, ни у беженцев".По его словам, беженцам роздано более 70 тонн гуманитарного круза. "Отдельно хотел поблагодарить всех за помощь, волонтёров, организации нашей страны, которые очень быстро откликнулись на сбор гуманитарного груза. Отдельно хотел бы выделить, кроме, конечно, Гродненской области, где львиная доля груза идёт, Брестскую область, Гомельскую область и Могилевскую область. Каждый день поступает груз, и мы имеем его в запасе на складе как минимум на два дня для раздачи. Активно работают волонтёры и общественные организации, прежде всего белорусский Красный Крест, белорусский Союз женщин, БРСМ", - добавил сенатор.Также Лискович отметил помощь волонтёров, которые помогают с английским языком, в выстраивании коммуникации с беженцами. "Ежедневно семь студентов университета Янки Купалы работают вместе на выдачу питания вместе со следователем, пограничниками, медиками. Очень нужная, необходимая помощь", - добавил он.По словам сенатора, также работает обменный пункт, нет проблем в обмене валюты. "Две автолавки ежедневно, а иногда три и четыре, подвозят товары народного потребления, которые сегодня по желанию хотят приобрести беженцы. Мы сразу подчеркнули, что цены в автолавках абсолютно такие же, как в нашей торговой сети в нашей стране", - отметил он и добавил, что незначительный груз в количестве 600 комплектов поступил от Всемирной организации здравоохранения: салфетки и туалетная бумага, зубная паста, средства, маски.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://radiosputnik.ria.ru/20211123/sneg-1760311071.html
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в мире, белоруссия, минск, брестская область, красный крест, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:18 24.11.2021
 
У беженцев в Брузгах не выявили коронавирус, сообщил сенатор

Белорусский сенатор Лискович: у беженцев в Брузгах не выявили коронавирус

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 24 ноя - РИА Новости. Ни у беженцев, размещенных в логистическом центре в белорусских Брузгах на границе с Польшей, ни у журналистов, работающих там, случаев коронавируса выявлено не было, сообщил председатель постоянной комиссии верхней палаты парламента Белоруссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.
"Проводили и тестирование (на коронавирус - ред.), в том числе. Во-первых, кто попадает в больницу, всех пациентов в обязательном порядке тестируем. И по желанию тестируем журналистов, которые, отработав смену, уезжают на отдых", - сказал Лискович журналистам. Сенатор отметил, что случаев коронавируса не было выявлено "ни у журналистов, ни у беженцев".
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По его словам, беженцам роздано более 70 тонн гуманитарного круза. "Отдельно хотел поблагодарить всех за помощь, волонтёров, организации нашей страны, которые очень быстро откликнулись на сбор гуманитарного груза. Отдельно хотел бы выделить, кроме, конечно, Гродненской области, где львиная доля груза идёт, Брестскую область, Гомельскую область и Могилевскую область. Каждый день поступает груз, и мы имеем его в запасе на складе как минимум на два дня для раздачи. Активно работают волонтёры и общественные организации, прежде всего белорусский Красный Крест, белорусский Союз женщин, БРСМ", - добавил сенатор.
Также Лискович отметил помощь волонтёров, которые помогают с английским языком, в выстраивании коммуникации с беженцами. "Ежедневно семь студентов университета Янки Купалы работают вместе на выдачу питания вместе со следователем, пограничниками, медиками. Очень нужная, необходимая помощь", - добавил он.
По словам сенатора, также работает обменный пункт, нет проблем в обмене валюты. "Две автолавки ежедневно, а иногда три и четыре, подвозят товары народного потребления, которые сегодня по желанию хотят приобрести беженцы. Мы сразу подчеркнули, что цены в автолавках абсолютно такие же, как в нашей торговой сети в нашей стране", - отметил он и добавил, что незначительный груз в количестве 600 комплектов поступил от Всемирной организации здравоохранения: салфетки и туалетная бумага, зубная паста, средства, маски.
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В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияМинскБрестская областьКрасный КрестАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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