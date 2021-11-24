https://ria.ru/20211124/migranty-1760464957.html

Human Rights Watch призвала Польшу прекратить насилие против мигрантов

Human Rights Watch призвала Польшу прекратить насилие против мигрантов - РИА Новости, 24.11.2021

Human Rights Watch призвала Польшу прекратить насилие против мигрантов

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала Польшу прекратить коллективную депортацию мигрантов, при этом, по мнению организации, Польша и... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T10:09

2021-11-24T10:09

2021-11-24T10:32

в мире

белоруссия

польша

human rights watch

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала Польшу прекратить коллективную депортацию мигрантов, при этом, по мнению организации, Польша и Белоруссия разделяют ответственность за ситуацию на границе."Польские власти должны немедленно прекратить все возвращения по упрощенной схеме и коллективную депортацию (мигрантов) в Белоруссию", - говорится в опубликованном в среду докладе организации, штаб-квартира которой находится в США.Кроме того, правозащитники призвали Польшу прекратить насилие против мигрантов, расследовать случаи насилия и краж, отменить режим ЧП, а также предоставить мигрантам возможность подать заявление на получение убежища.Согласно докладу HRW, польские пограничники, депортируя некоторых людей обратно в Белоруссию, разлучали при этом членов семей, детей и родителей.Human Rights Watch призывает Белоруссию привлекать к ответственности сотрудников пограничной службы, которые нарушают права мигрантов.Правозащитники также рекомендуют ЕС оказать давление на Варшаву, чтобы облегчить доступ гуманитарных организаций к части приграничной зоны. Евросоюзу советуют рассмотреть возможность временного переселения прибывших на территорию Польши людей в другие страны ЕС.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Ранее в СМИ неоднократно проходила информация, что практика Варшавы депортировать обратившихся за убежищем противоречит международному праву.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Польские силовики применяют против мигрантов на границе взрыв-пакеты Погранкомитетет Белоруссии обвинил Варшаву в использовании взрыв-пакетов и слезоточивого газа против мигрантов. Минувшей ночью польские силовики пытались вытеснить нелегалов с территории страны, однако те отказались следовать в Белоруссию и остались возле заграждения. 2021-11-24T10:09 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, human rights watch, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии