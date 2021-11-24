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Human Rights Watch призвала Польшу прекратить насилие против мигрантов
Human Rights Watch призвала Польшу прекратить насилие против мигрантов - РИА Новости, 24.11.2021
Human Rights Watch призвала Польшу прекратить насилие против мигрантов
Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала Польшу прекратить коллективную депортацию мигрантов, при этом, по мнению организации, Польша и... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:09
2021-11-24T10:32
в мире
белоруссия
польша
human rights watch
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала Польшу прекратить коллективную депортацию мигрантов, при этом, по мнению организации, Польша и Белоруссия разделяют ответственность за ситуацию на границе."Польские власти должны немедленно прекратить все возвращения по упрощенной схеме и коллективную депортацию (мигрантов) в Белоруссию", - говорится в опубликованном в среду докладе организации, штаб-квартира которой находится в США.Кроме того, правозащитники призвали Польшу прекратить насилие против мигрантов, расследовать случаи насилия и краж, отменить режим ЧП, а также предоставить мигрантам возможность подать заявление на получение убежища.Согласно докладу HRW, польские пограничники, депортируя некоторых людей обратно в Белоруссию, разлучали при этом членов семей, детей и родителей.Human Rights Watch призывает Белоруссию привлекать к ответственности сотрудников пограничной службы, которые нарушают права мигрантов.Правозащитники также рекомендуют ЕС оказать давление на Варшаву, чтобы облегчить доступ гуманитарных организаций к части приграничной зоны. Евросоюзу советуют рассмотреть возможность временного переселения прибывших на территорию Польши людей в другие страны ЕС.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Ранее в СМИ неоднократно проходила информация, что практика Варшавы депортировать обратившихся за убежищем противоречит международному праву.
белоруссия
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Польские силовики применяют против мигрантов на границе взрыв-пакеты
Погранкомитетет Белоруссии обвинил Варшаву в использовании взрыв-пакетов и слезоточивого газа против мигрантов. Минувшей ночью польские силовики пытались вытеснить нелегалов с территории страны, однако те отказались следовать в Белоруссию и остались возле заграждения.
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в мире, белоруссия, польша, human rights watch, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:09 24.11.2021 (обновлено: 10:32 24.11.2021)
 
Human Rights Watch призвала Польшу прекратить насилие против мигрантов

Human Rights Watch призвала Польшу прекратить насилие против мигрантов на границе

© REUTERS / BelTA/Leonid ScheglovСотрудники правоохранительных органов Польши применяют слезоточивый газ при попытке мигрантов пересечь белорусско-польскую границу в пункте пропуска Брузги - Кузница
Сотрудники правоохранительных органов Польши применяют слезоточивый газ при попытке мигрантов пересечь белорусско-польскую границу в пункте пропуска Брузги - Кузница - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / BelTA/Leonid Scheglov
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала Польшу прекратить коллективную депортацию мигрантов, при этом, по мнению организации, Польша и Белоруссия разделяют ответственность за ситуацию на границе.
"Польские власти должны немедленно прекратить все возвращения по упрощенной схеме и коллективную депортацию (мигрантов) в Белоруссию", - говорится в опубликованном в среду докладе организации, штаб-квартира которой находится в США.
Кроме того, правозащитники призвали Польшу прекратить насилие против мигрантов, расследовать случаи насилия и краж, отменить режим ЧП, а также предоставить мигрантам возможность подать заявление на получение убежища.
Согласно докладу HRW, польские пограничники, депортируя некоторых людей обратно в Белоруссию, разлучали при этом членов семей, детей и родителей.
Human Rights Watch призывает Белоруссию привлекать к ответственности сотрудников пограничной службы, которые нарушают права мигрантов.
Правозащитники также рекомендуют ЕС оказать давление на Варшаву, чтобы облегчить доступ гуманитарных организаций к части приграничной зоны. Евросоюзу советуют рассмотреть возможность временного переселения прибывших на территорию Польши людей в другие страны ЕС.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Ранее в СМИ неоднократно проходила информация, что практика Варшавы депортировать обратившихся за убежищем противоречит международному праву.
Забор на польско-белорусской границе
19 ноября, 19:42Инфографика
Забор на польско-белорусской границе
Инфографика
Посмотреть
 
В миреБелоруссияПольшаHuman Rights WatchСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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