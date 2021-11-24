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Шоубиз
https://ria.ru/20211124/maslyakov-1760521039.html
С улыбкой и юмором: Александр Масляков празднует юбилей
С улыбкой и юмором: Александр Масляков празднует юбилей - РИА Новости, 24.11.2021
С улыбкой и юмором: Александр Масляков празднует юбилей
Александру Маслякову исполнилось 80 лет. С юбилеем его поздравил Владимир Путин, многие политики, деятели искусств и коллеги по телевидению. Для любого жителя... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:39
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Александру Маслякову исполнилось 80 лет. С юбилеем его поздравил Владимир Путин, многие политики, деятели искусств и коллеги по телевидению. Для любого жителя России и других стран бывшего СССР его имя тесно связано с КВН и кажется, не было времени без Маслякова за знаменитой стойкой на экране. О жизни и заслугах именинника – в фотоленте РИА Новости.
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александр масляков, квн, фото, шоу-бизнес, новости культуры, новости шоу-бизнеса, первый канал (телеканал)
17:39 24.11.2021 (обновлено: 17:44 24.11.2021)
 

С улыбкой и юмором: Александр Масляков празднует юбилей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Александру Маслякову исполнилось 80 лет. С юбилеем его поздравил Владимир Путин, многие политики, деятели искусств и коллеги по телевидению. Для любого жителя России и других стран бывшего СССР его имя тесно связано с КВН и кажется, не было времени без Маслякова за знаменитой стойкой на экране. О жизни и заслугах именинника – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Александр Масляков родился в Свердловске (Екатеринбурге). Его родители жили раньше в Ленинграде, но в самом начале войны семью эвакуировали. Александр появился на свет по дороге из Северной столицы в Челябинск. Позже он с отцом и матерью проживал в Челябинске, Баку (Азербайджан), Кутаиси (Грузия) и Москве.

Ведущий КВН Александр Масляков
1 из 10

Александр Масляков родился в Свердловске (Екатеринбурге). Его родители жили раньше в Ленинграде, но в самом начале войны семью эвакуировали. Александр появился на свет по дороге из Северной столицы в Челябинск. Позже он с отцом и матерью проживал в Челябинске, Баку (Азербайджан), Кутаиси (Грузия) и Москве.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости

Масляков закончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта, а также Высшие курсы работников телевидения. На телевидение он пришел еще когда учился в вузе.

Александр Масляков
2 из 10

Масляков закончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта, а также Высшие курсы работников телевидения. На телевидение он пришел еще когда учился в вузе.

© РИА Новости
© РИА Новости / Палатник / Перейти в фотобанк

Сегодня Александр Васильевич и КВН – это синонимы. Первые восемь лет он вел передачу со Светланой Жильцовой. И только после возрождения КВН в 1986 году Масляков стал единственным и бессменным его ведущим.

Жильцова и Масляков ведут телепередачу
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Сегодня Александр Васильевич и КВН – это синонимы. Первые восемь лет он вел передачу со Светланой Жильцовой. И только после возрождения КВН в 1986 году Масляков стал единственным и бессменным его ведущим.

© РИА Новости / Палатник
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© Фото : предоставлено Александром Филюриным

После закрытия программы в 1972 году вел передачи "А ну-ка, девушки!", "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве. Несколько лет он был постоянным ведущим международных фестивалей песни в Сочи, также вел программы "Песня года", "Александр-шоу" и другие.

Выступление команды КВН Новосибирского госуниверситета. Визитная карточка.
4 из 10

После закрытия программы в 1972 году вел передачи "А ну-ка, девушки!", "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве. Несколько лет он был постоянным ведущим международных фестивалей песни в Сочи, также вел программы "Песня года", "Александр-шоу" и другие.

© Фото : предоставлено Александром Филюриным
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Интересно, что КВН – один из трех оригинальных форматов на отечественном ТВ. Еще две программы – это "Спокойной ночи, малыши" и "Что? Где? Когда?". И именно Масляков был первым ведущим интеллектуальной передачи в 1976 году. Он провел второй выпуск программы (в первом ведущего не было).

А.Масляков перед церемонией награждения премией ТЭФИ - 2006:
5 из 10

Интересно, что КВН – один из трех оригинальных форматов на отечественном ТВ. Еще две программы – это "Спокойной ночи, малыши" и "Что? Где? Когда?". И именно Масляков был первым ведущим интеллектуальной передачи в 1976 году. Он провел второй выпуск программы (в первом ведущего не было).

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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© Первый канал

У руля масштабного движения со множеством филиалов-лиг — династия: жена Александра Маслякова Светлана — режиссер передачи, сын Александр — ведущий.

Александр Масляков-младший в эпизоде КВН Высшая лига
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У руля масштабного движения со множеством филиалов-лиг — династия: жена Александра Маслякова Светлана — режиссер передачи, сын Александр — ведущий.

© Первый канал
© Фото предоставлено компанией "Амик"

Участвует в создании программы и 15-летняя внучка Таисия, или Царевна Несмеяна, как ее прозвали за невозмутимое выражение лица почти на всех выступлениях, — она отвечает за детский "Клуб веселых и находчивых".

Ведущие детского КВН
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Участвует в создании программы и 15-летняя внучка Таисия, или Царевна Несмеяна, как ее прозвали за невозмутимое выражение лица почти на всех выступлениях, — она отвечает за детский "Клуб веселых и находчивых".

© Фото предоставлено компанией "Амик"
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанк

В 2016 году вышла книга Маслякова— "КВН— жив! Самая полная энциклопедия".

Ведущий КВН Александр Масляков
8 из 10

В 2016 году вышла книга Маслякова— "КВН— жив! Самая полная энциклопедия".

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

У Маслякова свыше 20 наград и званий России и других стран, в том числе Украины и Казахстана.

Константин Эрнст, Александр Масляков и Леонид Парфенов
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У Маслякова свыше 20 наград и званий России и других стран, в том числе Украины и Казахстана.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Александр Масляков – полный кавалер ордена "За заслуги перед отечеством". В октябре Владимир Путин подписал указ о награде I степени.

Президент В.Путин на открытии штаб-квартиры Планеты КВН
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Александр Масляков – полный кавалер ордена "За заслуги перед отечеством". В октябре Владимир Путин подписал указ о награде I степени.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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