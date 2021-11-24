С улыбкой и юмором: Александр Масляков празднует юбилей
Александр Масляков родился в Свердловске (Екатеринбурге). Его родители жили раньше в Ленинграде, но в самом начале войны семью эвакуировали. Александр появился на свет по дороге из Северной столицы в Челябинск. Позже он с отцом и матерью проживал в Челябинске, Баку (Азербайджан), Кутаиси (Грузия) и Москве.
Александр Масляков родился в Свердловске (Екатеринбурге). Его родители жили раньше в Ленинграде, но в самом начале войны семью эвакуировали. Александр появился на свет по дороге из Северной столицы в Челябинск. Позже он с отцом и матерью проживал в Челябинске, Баку (Азербайджан), Кутаиси (Грузия) и Москве.
Масляков закончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта, а также Высшие курсы работников телевидения. На телевидение он пришел еще когда учился в вузе.
Масляков закончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта, а также Высшие курсы работников телевидения. На телевидение он пришел еще когда учился в вузе.
Сегодня Александр Васильевич и КВН – это синонимы. Первые восемь лет он вел передачу со Светланой Жильцовой. И только после возрождения КВН в 1986 году Масляков стал единственным и бессменным его ведущим.
Сегодня Александр Васильевич и КВН – это синонимы. Первые восемь лет он вел передачу со Светланой Жильцовой. И только после возрождения КВН в 1986 году Масляков стал единственным и бессменным его ведущим.
После закрытия программы в 1972 году вел передачи "А ну-ка, девушки!", "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве. Несколько лет он был постоянным ведущим международных фестивалей песни в Сочи, также вел программы "Песня года", "Александр-шоу" и другие.
После закрытия программы в 1972 году вел передачи "А ну-ка, девушки!", "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве. Несколько лет он был постоянным ведущим международных фестивалей песни в Сочи, также вел программы "Песня года", "Александр-шоу" и другие.
Интересно, что КВН – один из трех оригинальных форматов на отечественном ТВ. Еще две программы – это "Спокойной ночи, малыши" и "Что? Где? Когда?". И именно Масляков был первым ведущим интеллектуальной передачи в 1976 году. Он провел второй выпуск программы (в первом ведущего не было).
Интересно, что КВН – один из трех оригинальных форматов на отечественном ТВ. Еще две программы – это "Спокойной ночи, малыши" и "Что? Где? Когда?". И именно Масляков был первым ведущим интеллектуальной передачи в 1976 году. Он провел второй выпуск программы (в первом ведущего не было).
У руля масштабного движения со множеством филиалов-лиг — династия: жена Александра Маслякова Светлана — режиссер передачи, сын Александр — ведущий.
У руля масштабного движения со множеством филиалов-лиг — династия: жена Александра Маслякова Светлана — режиссер передачи, сын Александр — ведущий.
Участвует в создании программы и 15-летняя внучка Таисия, или Царевна Несмеяна, как ее прозвали за невозмутимое выражение лица почти на всех выступлениях, — она отвечает за детский "Клуб веселых и находчивых".
Участвует в создании программы и 15-летняя внучка Таисия, или Царевна Несмеяна, как ее прозвали за невозмутимое выражение лица почти на всех выступлениях, — она отвечает за детский "Клуб веселых и находчивых".
В 2016 году вышла книга Маслякова— "КВН— жив! Самая полная энциклопедия".
В 2016 году вышла книга Маслякова— "КВН— жив! Самая полная энциклопедия".
У Маслякова свыше 20 наград и званий России и других стран, в том числе Украины и Казахстана.
У Маслякова свыше 20 наград и званий России и других стран, в том числе Украины и Казахстана.
Александр Масляков – полный кавалер ордена "За заслуги перед отечеством". В октябре Владимир Путин подписал указ о награде I степени.
Александр Масляков – полный кавалер ордена "За заслуги перед отечеством". В октябре Владимир Путин подписал указ о награде I степени.