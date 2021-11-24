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С улыбкой и юмором: Александр Масляков празднует юбилей

С улыбкой и юмором: Александр Масляков празднует юбилей - РИА Новости, 24.11.2021

С улыбкой и юмором: Александр Масляков празднует юбилей

Александру Маслякову исполнилось 80 лет. С юбилеем его поздравил Владимир Путин, многие политики, деятели искусств и коллеги по телевидению. Для любого жителя... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:39

2021-11-24T17:39

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Александру Маслякову исполнилось 80 лет. С юбилеем его поздравил Владимир Путин, многие политики, деятели искусств и коллеги по телевидению. Для любого жителя России и других стран бывшего СССР его имя тесно связано с КВН и кажется, не было времени без Маслякова за знаменитой стойкой на экране. О жизни и заслугах именинника – в фотоленте РИА Новости.

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2021

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