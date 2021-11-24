https://ria.ru/20211124/maslyakov-1760479396.html

Путин поздравил Маслякова с 80-летием

Путин поздравил Маслякова с 80-летием - РИА Новости, 24.11.2021

Путин поздравил Маслякова с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего, президента международного союза КВН Александра Маслякова с юбилеем, назвав его опытным профессионалом,... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:30

2021-11-24T11:30

2021-11-24T11:35

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего, президента международного союза КВН Александра Маслякова с юбилеем, назвав его опытным профессионалом, наделённым огромным запасом творческой, созидательной энергии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Александр Масляков отмечает в среду 80-летие.Александр Масляков – заслуженный деятель искусств РФ (1994). Он является полным кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством" – в 2006 году он был удостоен IV степени, в 2011 году – III степени, в 2016 году – II степени, в 2021 году – I степени. В 2015 году Масляков был награжден орденом Александра Невского.Кроме того, в 2002 году Масляков был удостоен высшей награды Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".

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общество, владимир путин, александр масляков, квн, новости культуры