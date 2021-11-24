Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211124/maslyakov-1760479396.html
Путин поздравил Маслякова с 80-летием
Путин поздравил Маслякова с 80-летием - РИА Новости, 24.11.2021
Путин поздравил Маслякова с 80-летием
Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего, президента международного союза КВН Александра Маслякова с юбилеем, назвав его опытным профессионалом,... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:30
2021-11-24T11:35
культура
общество
владимир путин
александр масляков
квн
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93053/37/930533764_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_db5fe37ea53f09d7d3effe8cc1cee449.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего, президента международного союза КВН Александра Маслякова с юбилеем, назвав его опытным профессионалом, наделённым огромным запасом творческой, созидательной энергии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Александр Масляков отмечает в среду 80-летие.Александр Масляков – заслуженный деятель искусств РФ (1994). Он является полным кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством" – в 2006 году он был удостоен IV степени, в 2011 году – III степени, в 2016 году – II степени, в 2021 году – I степени. В 2015 году Масляков был награжден орденом Александра Невского.Кроме того, в 2002 году Масляков был удостоен высшей награды Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".
https://ria.ru/20201108/kvn-1583408717.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93053/37/930533764_262:0:2929:2000_1920x0_80_0_0_0e2b83976a39676f1ad95df179c9c192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владимир путин, александр масляков, квн, новости культуры
11:30 24.11.2021 (обновлено: 11:35 24.11.2021)
 
Путин поздравил Маслякова с 80-летием

Путин назвал Маслякова профессионалом с огромным запасом созидательной энергии

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВедущий КВН Александр Масляков
Ведущий КВН Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего, президента международного союза КВН Александра Маслякова с юбилеем, назвав его опытным профессионалом, наделённым огромным запасом творческой, созидательной энергии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Александр Масляков отмечает в среду 80-летие.

"И коллеги, и зрители, и дружная команда кавээнщиков по праву считают Вас опытным профессионалом, наделенным огромным запасом творческой, созидательной энергии. Эти качества помогают Вам на протяжении многих лет стоять у штурвала и задавать вектор движения такому масштабному проекту, как "Клуб веселых и находчивых", объединившему талантливых, увлечённых молодых людей по всему миру", - говорится в поздравлении. Президент пожалел юбиляру реализации намеченных планов, здоровья и всего наилучшего.

Александр Масляков – заслуженный деятель искусств РФ (1994). Он является полным кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством" – в 2006 году он был удостоен IV степени, в 2011 году – III степени, в 2016 году – II степени, в 2021 году – I степени. В 2015 году Масляков был награжден орденом Александра Невского.
Кроме того, в 2002 году Масляков был удостоен высшей награды Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".
Телеведущий Михаил Шац, актер Сергей Светлаков и участник Comedy Club Гарик Мартиросян (слева направо) на юбилейной игре КВН - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября 2020, 08:00Культура
"Клуб очень находчивых": за кулисами КВН
 
КультураОбществоВладимир ПутинАлександр МасляковКВННовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19
03:15Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нее
03:12Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"
03:08В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"
03:00Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом
02:43"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер Польши
02:35Диетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимона
02:30Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации
02:15Финансист объяснил, как выгодно купить валюту
02:15Иммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых
02:06В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
01:43Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров
01:32На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
01:15Аналитик рассказала, где хранится золотой запас США
00:27СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"
00:16Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест
00:08В России началась "Черная пятница"
23:46Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в Подмосковье
23:44Лондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в Карадже
23:31Посольство России в США отреагировало на санкции против МФТИ
Лента новостейМолния
Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нееЭксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер ПольшиДиетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимонаУченые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинацииФинансист объяснил, как выгодно купить валютуИммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодыхВ России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовкуЗахарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеровНа Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газаАналитик рассказала, где хранится золотой запас СШАСМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арестВ России началась "Черная пятница"Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в ПодмосковьеЛондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в КараджеПосольство России в США отреагировало на санкции против МФТИ