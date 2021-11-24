11:30 24.11.2021 (обновлено: 11:35 24.11.2021)
Путин поздравил Маслякова с 80-летием
Путин назвал Маслякова профессионалом с огромным запасом созидательной энергии
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего, президента международного союза КВН Александра Маслякова с юбилеем, назвав его опытным профессионалом, наделённым огромным запасом творческой, созидательной энергии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Александр Масляков отмечает в среду 80-летие.
"И коллеги, и зрители, и дружная команда кавээнщиков по праву считают Вас опытным профессионалом, наделенным огромным запасом творческой, созидательной энергии. Эти качества помогают Вам на протяжении многих лет стоять у штурвала и задавать вектор движения такому масштабному проекту, как "Клуб веселых и находчивых", объединившему талантливых, увлечённых молодых людей по всему миру", - говорится в поздравлении. Президент пожалел юбиляру реализации намеченных планов, здоровья и всего наилучшего.
Александр Масляков – заслуженный деятель искусств РФ (1994). Он является полным кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством" – в 2006 году он был удостоен IV степени, в 2011 году – III степени, в 2016 году – II степени, в 2021 году – I степени. В 2015 году Масляков был награжден орденом Александра Невского.
Кроме того, в 2002 году Масляков был удостоен высшей награды Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".
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