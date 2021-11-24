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Глава Ленинградской области посоветовал, где лучше встречать Новый год
Глава Ленинградской области посоветовал, где лучше встречать Новый год - РИА Новости, 24.11.2021
Глава Ленинградской области посоветовал, где лучше встречать Новый год
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко посоветовал туристам отправиться на Новый год в Выборг или Гатчину. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T18:21
2021-11-24T18:21
2021-11-24T20:28
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко посоветовал туристам отправиться на Новый год в Выборг или Гатчину."В Ленинградской области есть несколько вариантов, где встретить Новый год. Если в историческом месте, я бы рекомендовал Выборг, где можно погулять по улицам старого города. Либо, например, Гатчина", — рассказал Дрозденко в интервью РИА Новости.Также глава региона отметил, что в области много курортов, где можно совместить праздник со спа-процедурами или покататься на лыжах."Очень хорошие путеводители выпускает агентство по развитию туризма Ленинградской области... У нас есть все, что хочешь, только приезжайте", — сказал Дрозденко.Читайте полный текст интервью Александра Дрозденко >>
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18:21 24.11.2021 (обновлено: 20:28 24.11.2021)
Глава Ленинградской области посоветовал, где лучше встречать Новый год
Дрозденко считает, что на Новый год нужно ехать в Выборг или Гатчину
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко посоветовал туристам отправиться на Новый год в Выборг или Гатчину.
"В Ленинградской области есть несколько вариантов, где встретить Новый год. Если в историческом месте, я бы рекомендовал Выборг, где можно погулять по улицам старого города. Либо, например, Гатчина", — рассказал Дрозденко в интервью РИА Новости.
Также глава региона отметил, что в области много курортов, где можно совместить праздник со спа-процедурами или покататься на лыжах.
"Очень хорошие путеводители выпускает агентство по развитию туризма Ленинградской области... У нас есть все, что хочешь, только приезжайте", — сказал Дрозденко.