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Туризм
https://ria.ru/20211124/lenoblast-1760466981.html
Глава Ленинградской области посоветовал, где лучше встречать Новый год
Глава Ленинградской области посоветовал, где лучше встречать Новый год - РИА Новости, 24.11.2021
Глава Ленинградской области посоветовал, где лучше встречать Новый год
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко посоветовал туристам отправиться на Новый год в Выборг или Гатчину. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T18:21
2021-11-24T20:28
туризм
гатчина
выборг
ленинградская область
александр дрозденко
новости - туризм
туристы
туризм
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко посоветовал туристам отправиться на Новый год в Выборг или Гатчину."В Ленинградской области есть несколько вариантов, где встретить Новый год. Если в историческом месте, я бы рекомендовал Выборг, где можно погулять по улицам старого города. Либо, например, Гатчина", — рассказал Дрозденко в интервью РИА Новости.Также глава региона отметил, что в области много курортов, где можно совместить праздник со спа-процедурами или покататься на лыжах."Очень хорошие путеводители выпускает агентство по развитию туризма Ленинградской области... У нас есть все, что хочешь, только приезжайте", — сказал Дрозденко.Читайте полный текст интервью Александра Дрозденко &gt;&gt;
https://ria.ru/20211012/vyborg-1754032287.html
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гатчина, выборг, ленинградская область, александр дрозденко, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
18:21 24.11.2021 (обновлено: 20:28 24.11.2021)
 
Глава Ленинградской области посоветовал, где лучше встречать Новый год

Дрозденко считает, что на Новый год нужно ехать в Выборг или Гатчину

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСкамейка "Лось" на набережной адмирала Апраксина в Выборге
Скамейка Лось на набережной адмирала Апраксина в Выборге - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко посоветовал туристам отправиться на Новый год в Выборг или Гатчину.
"В Ленинградской области есть несколько вариантов, где встретить Новый год. Если в историческом месте, я бы рекомендовал Выборг, где можно погулять по улицам старого города. Либо, например, Гатчина", — рассказал Дрозденко в интервью РИА Новости.
Также глава региона отметил, что в области много курортов, где можно совместить праздник со спа-процедурами или покататься на лыжах.
"Очень хорошие путеводители выпускает агентство по развитию туризма Ленинградской области... У нас есть все, что хочешь, только приезжайте", — сказал Дрозденко.
Читайте полный текст интервью Александра Дрозденко >>
Виды Выборга с Часовой башни - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 08:00Туризм
Три страны в одном городе: где погулять в Выборге
 
ТуризмГатчинаВыборгЛенинградская областьАлександр ДрозденкоНовости - ТуризмтуристыТуризмкуда поехать в выходныекуда поехатькуда можно лететь
 
 
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