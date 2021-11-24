https://ria.ru/20211124/kvn-1760482004.html

Почти все россияне смотрели КВН, а некоторые играли сами

Почти все россияне смотрели КВН, а некоторые играли сами - РИА Новости, 24.11.2021

Почти все россияне смотрели КВН, а некоторые играли сами

Подавляющее большинство (96 процентов) россиян смотрели телепередачу КВН, а четверть хоть раз играли сами, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:05

2021-11-24T12:05

2021-11-24T12:05

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство (96 процентов) россиян смотрели телепередачу КВН, а четверть хоть раз играли сами, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Отмечается, что в качестве ассоциаций с аббревиатурой КВН почти половина опрошенных вспомнили, что это "Клуб веселых и находчивых", менее десяти процентов ответили, что аббревиатура ассоциируется у них со смехом, сатирой, юмором и шутками, и почти столько же сказали, что это веселая развлекательная передача.Абсолютному большинству россиян (97 процентов) знакома игра КВН - "Клуб веселых и находчивых", только три процента опрошенных не знают ее, следует из результатов опроса.Четверть россиян когда-либо играли в КВН."Чаще всего автором игры КВН россияне считают Александра Маслякова (42 процента), чуть больше половины опрошенных затруднились ответить на вопрос", - отметили во ВЦИОМ.Когда-либо смотрели телевизионную передачу КВН 96 процентов россиян. Основным ведущим передачи 89 процентов россиян считают Александра Маслякова."Россиян попросили высказаться о передаче КВН (топ-3): 21 процент считают, что это хорошая, классная передача, 16 процентов считают ее веселой и смешной, однако 13 процентов опрошенных полагают, что она изжила себя и раньше было лучше", - говорится в результатах исследования.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 ноября 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

https://ria.ru/20201108/kvn-1583408717.html

https://ria.ru/20211124/maslyakov-1760479396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вциом, александр масляков, квн, новости культуры