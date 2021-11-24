https://ria.ru/20211124/kvn-1760482004.html
Почти все россияне смотрели КВН, а некоторые играли сами
Почти все россияне смотрели КВН, а некоторые играли сами - РИА Новости, 24.11.2021
Почти все россияне смотрели КВН, а некоторые играли сами
Подавляющее большинство (96 процентов) россиян смотрели телепередачу КВН, а четверть хоть раз играли сами, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:05
2021-11-24T12:05
2021-11-24T12:05
культура
вциом
александр масляков
квн
новости культуры
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство (96 процентов) россиян смотрели телепередачу КВН, а четверть хоть раз играли сами, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Отмечается, что в качестве ассоциаций с аббревиатурой КВН почти половина опрошенных вспомнили, что это "Клуб веселых и находчивых", менее десяти процентов ответили, что аббревиатура ассоциируется у них со смехом, сатирой, юмором и шутками, и почти столько же сказали, что это веселая развлекательная передача.Абсолютному большинству россиян (97 процентов) знакома игра КВН - "Клуб веселых и находчивых", только три процента опрошенных не знают ее, следует из результатов опроса.Четверть россиян когда-либо играли в КВН."Чаще всего автором игры КВН россияне считают Александра Маслякова (42 процента), чуть больше половины опрошенных затруднились ответить на вопрос", - отметили во ВЦИОМ.Когда-либо смотрели телевизионную передачу КВН 96 процентов россиян. Основным ведущим передачи 89 процентов россиян считают Александра Маслякова."Россиян попросили высказаться о передаче КВН (топ-3): 21 процент считают, что это хорошая, классная передача, 16 процентов считают ее веселой и смешной, однако 13 процентов опрошенных полагают, что она изжила себя и раньше было лучше", - говорится в результатах исследования.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 ноября 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
https://ria.ru/20201108/kvn-1583408717.html
https://ria.ru/20211124/maslyakov-1760479396.html
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вциом, александр масляков, квн, новости культуры
Почти все россияне смотрели КВН, а некоторые играли сами
ВЦИОМ: большинство россиян смотрели КВН, а четверть хоть раз играли
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство (96 процентов) россиян смотрели телепередачу КВН, а четверть хоть раз играли сами, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Отмечается, что в качестве ассоциаций с аббревиатурой КВН почти половина опрошенных вспомнили, что это "Клуб веселых и находчивых", менее десяти процентов ответили, что аббревиатура ассоциируется у них со смехом, сатирой, юмором и шутками, и почти столько же сказали, что это веселая развлекательная передача.
Абсолютному большинству россиян (97 процентов) знакома игра КВН - "Клуб веселых и находчивых", только три процента опрошенных не знают ее, следует из результатов опроса.
Четверть россиян когда-либо играли в КВН.
"Чаще всего автором игры КВН россияне считают Александра Маслякова (42 процента), чуть больше половины опрошенных затруднились ответить на вопрос", - отметили во ВЦИОМ.
Когда-либо смотрели телевизионную передачу КВН 96 процентов россиян. Основным ведущим передачи 89 процентов россиян считают Александра Маслякова.
"Россиян попросили высказаться о передаче КВН (топ-3): 21 процент считают, что это хорошая, классная передача, 16 процентов считают ее веселой и смешной, однако 13 процентов опрошенных полагают, что она изжила себя и раньше было лучше", - говорится в результатах исследования.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 ноября 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.